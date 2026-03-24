2026年、世界的な音楽フェスへの出演や、日本発の大型イベントの開催などを通じて、日本の音楽がアメリカへの広がりを見せつつある。

（関連：【動画あり】Fujii Kaze、YOASOBI、Ado、10-FEET、ちゃんみな、HANA……アメリカに刻み込む“日本の音楽”の最前線）

4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（以下、『コーチェラ』）には、Fujii KazeとCreepy Nutsが出演。『コーチェラ』は世界中のトップアーティストが集う舞台であり、そのラインナップに名を連ねることは、彼らの国際的な注目度の高さを感じさせる。

実際、Fujiiは昨年、全編英語詞のアルバム『Prema』をリリースし、夏から秋にかけてはヨーロッパツアーと北米ツアーを開催した。直近では『2026 ワールドベースボールクラシック』（『WBC』）の公式ミュージックプロデューサー、タイニーが手掛けた『WBC』史上初の公式サウンドトラックに楽曲「My Place」で参加するなど、グローバルに活動を広げている。Creepy Nutsもまた、代表曲「Bling-Bang-Bang-Born」に続いて「オトノケ」がアメリカレコード協会（RIAA）のゴールド認定を受けるなど、海外リスナーを着実に獲得してきた。2026年には『コーチェラ』出演を皮切りに、初の北米ツアーも予定されている。2組のコーチェラ出演は、海外音楽シーンにおける彼らの評価をさらに高める機会になりそうだ。

7月30日から8月2日にかけてアメリカ・シカゴで開催される音楽フェス『Lollapalooza 2026』には、日本のアーティストとしてYOASOBIとAdoが出演する。YOASOBIは2024年開催の『コーチェラ』に出演し、同じタイミングでアメリカでの初の単独公演を成功。今年は日本人アーティストとして初となるアジア10大ドーム＆スタジアムツアーも控えている。Adoも昨年、北米を含めた世界33都市を巡る日本人アーティスト最大規模のワールドツアーを成功させた。グローバルな活動を続ける2組にとって、今回のフェス出演はその歩みの延長線上とも言えるだろう。

さらに、今年注目されるのが、Adoなどが所属する音楽芸能事務所・クラウドナインが主催する音楽フェス『CLOUD NINE presents “Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026』が5月16日（日本時間5月17日）に開催される点だ。会場は、アメリカ・ロサンゼルスエリアにあるBrookside at The Rose Bowl。日本国内のアーティストのみが出演する海外音楽フェスとしては、過去最大級のキャパシティを誇る。

出演者はAdoのほか、昨年デビュー1年目にして海外ステージを経験してきたHANA、彼女たちのプロデューサーであり、自身も以前から海外でのライブを重ねてきたちゃんみな、そして、10-FEET、新しい学校のリーダーズ、MAN WITH A MISSION、千葉雄喜といった国内外で活躍するアーティストが名を連ねる。現地のオーディエンスに日本のアーティストの魅力を直接届けられると同時に、日本の音楽シーンの広がりを海外に示す機会となりそうだ。

アメリカで開催されるフェスへの出演、ワールドツアーや日本発イベントの開催といった動きが重なる2026年は、日本のアーティストがアメリカで存在感を高める一年になるかもしれない。日本の音楽が、アメリカに新たな足跡を刻んでいくことに期待したい。

（文＝かなざわまゆ）