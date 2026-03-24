◆オープン戦 カブス―ヤンキース（２３日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

カブスの今永昇太投手が２３日（日本時間２４日）、本拠のヤンキースとのオープン戦に先発した。

開幕を見据えたスタメンが並んだヤンキースに対し、今永は初回先頭のゴールドシュミットに四球。無死一塁でのジャッジとの対決では、内角へ食い込むスイーパーで空振り三振を奪った。続くベリンジャーも空振り三振で２死としたが、スタントンとチザムに連続安打を打たれ、１点を先取された。

１点を返してもらって迎えた２回は１死から四球も続くウェルズを一併打にしとめて３者凡退。２巡目に入った３回はゴールドシュミットに死球、ジャッジに左前安打で無死一、二塁とされたが、ベリンジャーを右飛。スタントンを空振り三振、チザムを一ゴロに打ち取り、無失点で切り抜けた。

４回も先頭のロサリオに中前打で出塁されたが、無失点。３巡目の５回は先頭のゴールドシュミットに二塁打、ジャッジに左前打と連打され、ベリンジャーの左犠飛で２点目を許したが、後続を断って１失点でしのいだ。この回限りで降板し５回７安打２失点２四球１死球、５奪三振。８１球を投げて５４球がストライクだった。

今永は１７日のエンゼルス戦以来、オープン戦５試合目の登板で、５イニングはこれまでで最長。懸念だった被本塁打も、ヤ軍の強力打線に対し０本に抑え、開幕への準備は整ったようだ。