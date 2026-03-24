「全員揃っている状態で誰がベストか」日本代表の熾烈なＣＢ争いに意気上がる渡辺剛。対戦した冨安には「間合いとか読みとか、あとは身体も…」【現地発】

「全員揃っている状態で誰がベストか」日本代表の熾烈なＣＢ争いに意気上がる渡辺剛。対戦した冨安には「間合いとか読みとか、あとは身体も…」【現地発】