「全員揃っている状態で誰がベストか」日本代表の熾烈なＣＢ争いに意気上がる渡辺剛。対戦した冨安には「間合いとか読みとか、あとは身体も…」【現地発】
３月22日、フェイエノールト対アヤックスのキックオフ前、オランダの著名記者が「今日の試合の見どころは冨安健洋（左サイドバック）とハジ・ムサ（右ウイングバックのマッチアップ。これで冨安の復調具合が測れるぞ」と言った。
長引く負傷で無所属だった冨安はこの冬、アヤックスに加入した。前節のスパルタ戦で初先発し、69分間プレー。攻守に安定したパフォーマンスで「フットボール・インターナショナル」誌の選ぶ週間ベストイレブンに選出された。今回のデ・クラシケルでアルジェリア代表のドリブラー、ハジ・ムサを抑えることができれば、いよいよ冨安も完全復活に近づくわけだ。
立ち上がりからペースを握ったフェイエノールトだが、左ウインガーのスターリングは明らかに不調。そのためハジ・ムサ頼りのサイドアタックとなり、冨安との激しいデュエルが繰り広げられた。しかし冨安のスピード、パワー、守備技術がハジ・ムサの個人技を完封。股を抜かれても、何事もなかったかのように背中でブロックした。冨安に対して、ハジ・ムサとロトンバが“２対１”の数的優位を作っても、冨安は相手ふたりを視野に入れたポジショニングと味方へのコーチングで難なく対応してしまう。しかも54分にはオーバーラップからクロスを入れて、MFストゥルの先制ゴールに繋げた。
67分、完璧なスタンディングタックルでハジ・ムサのドリブルを止めた冨安だったが、その４分後、ピッチの上に座り込んでしまった。控えの左サイドバック、ワインダルに後を託した冨安はロッカールームに戻らず、そのままベンチから戦況を見守っていたことから、深刻な負傷ではなかった模様だ。
冨安はアヤックスの左サイドバック陣の中でもずば抜けており、フェイエノールト戦のパフォーマンスはオランダメディアから高評価を得た。あとは何分プレーできるのか、連戦に耐えられるのか、そういったコンディション面のところだけだ。
フェイエノールトのCB渡辺剛はオランダ代表のウェフホルスト（先発）、デンマーク代表のドルベリ（55分から出場）のふたりのストライカーを封じ切った。
「タイプの違うふたりだったので、あのデカい選手（ウェフホルスト）は球際もバチバチくる選手でしたから、自分としてもそこで負けてたら試合にならないと思っていた。彼のところでキープされて展開された時が一番、自分たちがピンチになるパターンかなというのがあったが、そこはうまく潰せた。
中から出てきた選手（ドルベリ/前アンデルレヒト）とは、ベルギーの時から４回、５回、マッチアップしている。いい選手ですけれど、ああいう選手にシュートを打たせないとか、仕事をさせないのが、僕たちの仕事」
１点を失ったものの、アヤックスに５本しかシュートを打たせなかったフェイエノールトの守備は、「渡辺の復帰によって安定した」（RTVライモント）と評価された。
フェイエノールトは85分、MFモダーのPKで1−1に追いつき、引き分けた。VARの判定で得たこのPK、アヤックスの右サイドバック、ホサがペナルティーアークを荒らそうとしたため、両チームの選手が揉み合ったなか、上田綺世はボールを小脇に抱えて「俺が蹴る」という意思を示していた。しかし結局、蹴ったのはモダー。試合後、ファン・ペルシ監督は「PKの第１キッカーはスターリングだったがすでに退いていたため、モダーが蹴った」と説明した。さらに上田はVARの判定を待つ間、腰や足をストレッチ。同点後のプレー後も、足を伸ばす仕草を繰り返し、体力的に一杯一杯だった。
ほかにもタルガリネ、バレンテ、ボス、ハジ・ムサが足を攣ったり、プレー続行不可能のシグナルをベンチに送ったりし、タイムアップ後には渡辺もピッチの上に座り込んだ。
長引く負傷で無所属だった冨安はこの冬、アヤックスに加入した。前節のスパルタ戦で初先発し、69分間プレー。攻守に安定したパフォーマンスで「フットボール・インターナショナル」誌の選ぶ週間ベストイレブンに選出された。今回のデ・クラシケルでアルジェリア代表のドリブラー、ハジ・ムサを抑えることができれば、いよいよ冨安も完全復活に近づくわけだ。
67分、完璧なスタンディングタックルでハジ・ムサのドリブルを止めた冨安だったが、その４分後、ピッチの上に座り込んでしまった。控えの左サイドバック、ワインダルに後を託した冨安はロッカールームに戻らず、そのままベンチから戦況を見守っていたことから、深刻な負傷ではなかった模様だ。
冨安はアヤックスの左サイドバック陣の中でもずば抜けており、フェイエノールト戦のパフォーマンスはオランダメディアから高評価を得た。あとは何分プレーできるのか、連戦に耐えられるのか、そういったコンディション面のところだけだ。
フェイエノールトのCB渡辺剛はオランダ代表のウェフホルスト（先発）、デンマーク代表のドルベリ（55分から出場）のふたりのストライカーを封じ切った。
「タイプの違うふたりだったので、あのデカい選手（ウェフホルスト）は球際もバチバチくる選手でしたから、自分としてもそこで負けてたら試合にならないと思っていた。彼のところでキープされて展開された時が一番、自分たちがピンチになるパターンかなというのがあったが、そこはうまく潰せた。
中から出てきた選手（ドルベリ/前アンデルレヒト）とは、ベルギーの時から４回、５回、マッチアップしている。いい選手ですけれど、ああいう選手にシュートを打たせないとか、仕事をさせないのが、僕たちの仕事」
１点を失ったものの、アヤックスに５本しかシュートを打たせなかったフェイエノールトの守備は、「渡辺の復帰によって安定した」（RTVライモント）と評価された。
フェイエノールトは85分、MFモダーのPKで1−1に追いつき、引き分けた。VARの判定で得たこのPK、アヤックスの右サイドバック、ホサがペナルティーアークを荒らそうとしたため、両チームの選手が揉み合ったなか、上田綺世はボールを小脇に抱えて「俺が蹴る」という意思を示していた。しかし結局、蹴ったのはモダー。試合後、ファン・ペルシ監督は「PKの第１キッカーはスターリングだったがすでに退いていたため、モダーが蹴った」と説明した。さらに上田はVARの判定を待つ間、腰や足をストレッチ。同点後のプレー後も、足を伸ばす仕草を繰り返し、体力的に一杯一杯だった。
ほかにもタルガリネ、バレンテ、ボス、ハジ・ムサが足を攣ったり、プレー続行不可能のシグナルをベンチに送ったりし、タイムアップ後には渡辺もピッチの上に座り込んだ。