イラン情勢の混乱が続き、世界のエネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、日本国内のガソリン価格は1リットルあたり190円を超えた。この状況で開かれた日米首脳会談において、高市早苗総理からトランプ大統領への発言が話題になっている。今回の会談は、日本にとって成功だったのか……？

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今回の会談で高市総理は、「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」とトランプ大統領に発言。その後の会見で高市総理は、「事態の早期鎮静化の必要性をはじめとする我が国の考え方を（トランプ大統領に）しっかり伝えました」「米国産エネルギーの生産拡大に日米でともに取り組んでいくことを確認いたしました」と明かした。なお、トランプ大統領も日本に協力的な姿勢だ。

ロシア生まれ関西育ちのタレント・小原ブラスは、「本当に最悪なタイミングだって言われている中で、和やかなムードという印象で終わったのは、高市さんとしては成功なんじゃないか」と評価。その一方で、トランプ大統領がこれまで発言を二転三転していることを心配した。

タレントのほんこんも、高市総理の手腕を称賛。“ドナルドだけ”発言に対して、「『（平和を）守るのはトランプや』とか言うてるふうに解釈している政治家の方もいてるけど、『もたらせる』っていうのは『あなた次第ですよ』『あなたが戦争をやめるって言うことで、世界が平和になるで』っていう注意喚起かなって思うんですよ」と私見を述べた。

政治ジャーナリストの青山和弘氏も、ほんこんに同意見だ。青山氏いわく“ドナルドだけ”発言は、高市総理が側近たちと考えに考えたものらしい。「寄り添いながら平和を後押しして、あともう一つ、『イランへの攻撃を支持しているんではないよ』ってイランにも言える」とのことで、「これをちゃんと言えただけで（会談は）成功だった」と語った。

経済産業省の元官僚でコメンテーターの石川和男氏も、「言いたいこと全部言って帰って来た」「点数をつけるとしたらこれはもう100点超えていますね。近年稀に見る上手いことをやったな～」「これは事務方の勝利」と、今回の会談を称賛。中でも“ドナルドだけ”発言に対して、「高市さんご本人なのか、側近の秘書官か補佐官か知らないけど、これを考えた人はね、何年かしたら日本でもちゃんとドラマ作ってやった方がいいよこれ。歴史に残るよこれ！」と力説した。

その一方で、ホルムズ海峡への自衛隊派遣の可能性が残ったことが懸念点だ。トランプ大統領は会談で、「日本は十分に取り組んでいる。NATOとは違う」と日本を称賛したが、会談後にホルムズ海峡における航行の安全に関しての貢献を要請。これに日本政府は、「法律の範囲内で今後もできることを行う」と説明したのだ。

自衛隊トップの第5代統合幕僚長を務めた河野克俊氏いわく、自衛隊派遣には4つのケースがあるという。その中で自衛隊が武力行使できるのは、存立危機事態（他国への攻撃により日本の存立が危ぶまれる状況）のみ。この問題は過去にもあり、そのたびに日本は“憲法9条問題”によってがんじがらめで動けないため、「ここに手を付けない限り（歴史は）繰り返しになる」と河野氏は主張した。

なお、日米首脳会談にまつわるさまざまな問題は、3月21日に生放送された情報バラエティ番組『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）で取り上げられた。

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