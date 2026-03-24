オリックス・山崎颯一郎が結婚を発表

プロ野球オリックスの山崎颯一郎投手が23日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。開幕4日前、突然の知らせにファンからは「こちらまで幸せ」との声が上がっている。

山崎は23日、海辺で背番号21のユニホームを着た自身と、後ろ姿の女性が並んだ3枚の写真をインスタグラムに掲載。「ご報告です！ 私事ですが先日入籍しました」とつづった。「応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！ 引き続き応援よろしくお願いします」とも記した投稿のコメント欄には、ファンからの祝福の声が溢れた。

「末永くお幸せに、ご家族を守るためにも頑張ってくださいね」

「たくさん頑張って投げないとですね！」

「後ろ姿だけでも可愛らしいのが伝わってきます」

「素敵な写真でこちらまで幸せな気持ちです」

「本当にイケメンで素敵な颯一郎が結婚するとは、、」

「末永くお幸せに 今シーズンの活躍期待しか無い」

「奥様も背が高くてモデルさんみたい」

「夫婦揃ってスタイル良い」

27歳の山崎は身長190センチの長身右腕。2017年にドラフト6位で敦賀気比高から入団した。2019年には右ひじの手術を受け、一時は育成契約になったものの復活。2023年のワールド・ベースボール・クラシックでは日本代表入りも果たした。昨季は28試合で2勝1敗4ホールド、防御率4.28。



（THE ANSWER編集部）