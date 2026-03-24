◆センバツ第４日 ▽１回戦 東北５―１帝京長岡（２３日・甲子園）

東北は１９８７年夏の甲子園２回戦で帝京のエースだった芝草宇宙（現・帝京長岡監督）にノーヒットノーランを喫した。

その芝草監督が指揮を執る帝京長岡との対戦が決まり、当時、東北のエースとして投げ合った会社員・橋本一成さん（５６）が甲子園に観戦に訪れた。

母校が因縁の相手と対戦する。「芝草じゃなかったら来なかったです」と橋本さん。敗れはしたものの、青春時代の強烈な思い出として残っている。再会は数年前だった。帝京長岡の監督に就任したことを知り野球関係者に連絡を取り、帝京長岡が宮城遠征した際に会った。「どうしてもあの時の話をしたくて」。橋本さんが「あの時どうだったの？」と問いかけた時の芝草監督の返答にずっこけた。「相手どうこうじゃなくて、背中の痛みと戦っていた」。

「えっ、俺らは関係なく、痛みと戦ってノーノーなのって」。それでもウソをつかない素朴な受け答えに、すっかり打ち解け、親交がが深まった。対戦が決まりいても立ってもいられずに休暇を取り、チケットを購入して仙台から空路・大阪へ入った。「見に行くよ」とＬＩＮＥをしたら「やじらないでね」と帰ってきたという。

当時の投げ合いは覚えている。「不思議とあの時間、あの空間って何とも言えない心地、２人だけしかわからない空間だったんです」と芝草監督はノーノーも８四球を与えた。橋本さんは初回に３失点も２回以降はゼロを並べ９安打１四球も８回まで完投した。９回２死で打席が回ってきたが、代打を出された。対戦して「初めて見るボールだった。宮城にはこんなピッチャーがいなかった。キレがすごい。（８四球も）荒れてる分だけ逆に絞れなかった。とにかくキレがすごくて、これが本来のピッチャーの球筋なんだな、かなわないと思いました」。東北から東北福祉大に進みケガで野球をやめたが、当時の衝撃は大きかった。

スタンドではネット裏、帝京長岡の三塁側よりで観戦した。ベンチ前に立って采配をふるう芝草監督の背中が見えた。「今までにない特別な景色でウルッと来ました」。東北が勝利した。「複雑な気持ちでした。母校が勝つのはうれしいけれど、芝草監督のことを考えると…。思うようにいかなかったのかなと…」とかつてのライバルを思いやった。

橋本さんは会社員を務めながら、中学硬式野球・宮城中央ボーイズの監督を務める。今大会は花咲徳栄で教え子の中森来翔外野手がメンバー入りした。「改めて甲子園はいいなと思いました」。不思議な因縁に導かれ、３９年ぶりに甲子園で交わった二人。野球を通じ育まれた友情がそこにあった。