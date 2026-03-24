大相撲春場所で３度目の優勝を飾り、１２場所ぶりの大関復帰を確実にした関脇霧島（２９）＝音羽山＝が千秋楽から一夜明けた２３日、宿舎を構える大阪・堺市内の出雲大社大阪分祀で会見。家族に感謝を示し、前大関時代から進化した新たな肉体像を明かした。２５日の夏場所番付編成会議と臨時理事会を経て、大関霧島が正式決定する。

１４場所ぶりの復活優勝を遂げた春場所千秋楽から一夜が経過。霧島は「やっと終わったって感じですね。体があちこち痛くなってきた」と達成感に包まれた。前夜は多忙で酒を口にせず、会見後は家族と過ごすという。

千秋楽の支度部屋でホラン夫人（２９）、長女アヤゴーちゃん（６）、昨夏誕生した長男トゥグドゥルちゃんと記念撮影。「万歳をしたい」という長女の夢をかなえた。

大関陥落時は後援者が去っていくなど厳しい現実を目の当たりに。妻、モンゴルの両親からは「一回上がったんだからチャンスはある」と背中を押された。長女からは「パパが強くなる方法はないの」「とにかく押して」「大の里に勝つ技ないの」と直言された。大の里には過去０勝１０敗。霧島は「結構心折れます」と苦笑したが、「娘に負けるところ見せたくない」と奮起。優勝で父の威厳を取り戻した。

横綱を目指す体作りのイメージも膨らんでいる。場所は４キロ増の１５３キロで臨んだ。大阪の後援者との外食、精力的な稽古を続けた結果で「なかなかいいんじゃないか」と手応えをつかんだ。

その通り３日目から自己新の１１連勝を飾った。これまでのモンゴル出身の大関は全員が横綱に昇進しただけに「１５５キロぐらいがいいと思ってます。あと２、３キロ太れば」と進化を誓った。

２５日の伝達式で２度目の口上に臨む。文言は「これからです」と語った。大関復帰は間もなくだ。