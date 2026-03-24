１５日に肺炎のため６９歳で死去した大相撲の元大関若嶋津で、元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんの通夜が２３日、千葉県市川市で営まれた。喪主は妻で元人気歌手のみづえさん（旧姓高田）。大の里、一山本、玉鷲ら関取衆、花田虎上氏（元横綱若乃花）、二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）、藤島親方（元大関武双山）ら約４００人が参列。現役時代は精悍（せいかん）な顔立ちと素早い動きから「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。

祭壇は土俵の形をイメージした茶色、白い花が敷き詰められ、遺影は長女で女優のアイリが２０２１年に結婚した際に前撮りした写真が飾られた。

２１年１２月に一門の由緒ある名跡を受け継いだ二所ノ関親方は「寂しい気持ち。本当に優しい親方で、かわいがってもらった」と声を詰まらせた。日高さんを先代師匠に持つ一山本は「おだやかな表情でした。来場所三役目指すと誓ってきました」と思いを明かした。大の里は「父がすごく好きだった。小さい頃に映像を見て力強いイメージがある」と話した。

◆主な参列者 二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）、藤島親方（元大関武双山）、湊川親方（元大関貴景勝）、佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）、花田虎上（元横綱若乃花）、舞の海秀平（元小結舞の海）、大の里、高安、玉鷲、一山本、玉正鳳、川中美幸（歌手）、ギャオス内藤（元プロ野球投手）＝順不同、敬称略