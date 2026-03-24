開幕ローテ入りが決まった巨人のドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２３日、開幕投手を務める同１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝への珍要求を口にした。「開幕、竹丸さんが白星を挙げて、僕にプレッシャーを与えてくれたらより一層、頑張れると思います。竹丸さんに期待です（笑）」と逆にプレッシャーをかけた。

持ち前の強心臓で重圧に打ち勝つ。Ｇ球場で行われた先発練習でキャッチボールなどで調整を行った左腕は、阪神との開幕カード第３戦でデビュー戦を迎える。「（プレッシャーには）強いか、分からないんですけど欲しいです。何もない状態だと、やっぱり僕のこの（動じない）性格なので。何を考えているか分からない」と自己分析する。マウンドではピンチでも淡々と腕を振り、開幕ローテ入りが決定しても「ぐっすり眠れています」とにっこり。自ら重圧を求め、潜在能力を引き出すつもりだ。

巨人で新人２人の開幕ローテ入りは１９６２年の城之内邦雄、柴田勲以来、６４年ぶり。「今は（ローテに）入っているだけなので、結果を残さないと意味がない。こうやって新人２人でチームを引っ張っていけるチャンスをもらっているので、２人でガツガツやっていけたら」。竹丸とともにブルペンを引っ張る自覚は十分できている。頼もしいルーキーコンビがチームに明るい光をともす。（水上 智恵）