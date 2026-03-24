◆米大リーグオープン戦 アスレチックス―ホワイトソックス（２３日、米アリゾナ州メサ＝ホホカムスタジアム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２３日（日本時間２４日）、チームのオープン戦最終戦だった敵地・アスレチックス戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、２打数無安打、１四球で途中交代した。

村上は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場したが、オープン戦には９試合出場。ＷＢＣ後初のオープン戦出場だった１７日（同１８日）の本拠地・アスレチックス戦で本塁打を放つなど、２９打数８安打の打率２割７分６厘、３打点で、ＯＰＳは・７７１だった。打順は４番が最も多く、慣れない一塁の守備も試行錯誤を続けながらではあったが、開幕へ向けてチームからの期待も高まっている。

日本人ではもう１人打者で今季からメジャーに加わったブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）もすでにオープン戦は全日程が終了。強打者がチームにそろっていることもあって７番など下位がメインだったが、１本塁打を放つなど、１９打数６安打の打率３割１分６厘、４打点、ＯＰＳ１・０６７をマークした。三塁の守備でもたびたび好プレーをマーク。存在感を見せている。

ブルージェイズとホワイトソックスは、開幕３カード目となる４月２、４、５日（同３、５、６日）にホワイトソックスの本拠地で対戦予定。日本の誇るスラッガー２人が、メジャー１年目へ向かう。