「選抜高校野球・１回戦、英明５−３高川学園」（２３日、甲子園球場）

今も目に焼き付いている、あの弾道。５年前の夏、高川学園の４番・立石が放った、バックスクリーンへの一発。ナイトゲームのカクテル光線に照らされた打球をスタンドから目の当たりにした、当時中学１年の河内山潤捕手（３年）に「ここで、野球したいな」と決心させた。

昨夏も同校は甲子園の土を踏んだが、河内山は控え捕手で出番は巡ってこなかった。そこから必死の努力で、正捕手の座をつかんだ。頑張れたのは「立石さんの試合があったから」と、今も思う。

守りでは、味方の失策が絡んで失点が重なっていった。打席でも、思うような結果が出せなかった。九回、２点差に迫り、走者を２人置いて、打順が巡ってきた。結果は、外へのスライダー、ボール球に手が出てしまい三振。最後の打者となった。

昨秋のドラフト後、立石からの直接指導も受けた。ヒットという形での恩返しはできず、チームも敗退。

立石の、“練習の虫ぶり”は聞いていた。自身もそれに倣ったつもりだが「“来ただけ”になってしまった。この試合、今後に生かせる日にしないと、本当に意味がない」と目をはらし、声を絞り出した。

「立石さんには、いろんな支援をしていただいた。リベンジします、と伝えたい」。今も憧れる“あの打球”を追い求める日が、また始まる。

◆河内山 潤（こうちやま・じゅん）２００８年１０月４日生まれ。山口県下松市出身。１７７センチ、８４キロ。右投げ右打ち。小学２年から野球を始め、捕手一本。高川学園中では同校リトルシニア（硬式）に所属。高校では１年秋からベンチ入り。昨夏の甲子園は３回戦進出も出場機会なし。５０メートル走６秒９、遠投１０５メートル。