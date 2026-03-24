日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が２３日、エスコンフィールドでの練習に参加し、ソフトバンクとの開幕戦（２７日・ペイペイ）での元同僚撃ちへ気炎を上げた。相手開幕投手は２３年まで一緒にプレーした上沢。気心知れた先輩ではあるが「試合が始まったら敵なので。もう顔を見たくないと思わせるぐらい、やってやりたい」と宣言した。

昨季のＣＳファイナル第３戦で、チームは敵地で上沢攻略に成功。レイエス、山県がアーチを浴びせ、自身も右前打を放った。５月の敵地での対戦も、万波の決勝弾で黒星をつけている。

清宮幸がオフから重視して取り組んだのが長打力の強化。右肘関節炎から１１日に実戦復帰後、２軍戦とはいえ３本塁打を放ち、２３日に１軍に合流してきた。開幕戦で一発見舞って右腕を沈める絵は描けている。

上沢を「素晴らしい投手なのは間違いない」とリスペクトしつつ「ただ絶対に負けたくない」と力を込めた清宮幸。昨季終戦を味わった福岡の地も「最高の舞台」。王者を圧倒し「開幕３タテして、最高のスタートを切れたら」という言葉を現実にする。