お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が企画、監督、出演の三役を務める縦型ショートバラエティー「うえだしんや界隈」初となるファンミーティングが23日、東京・なかのZERO大ホールで開催された。同コンテンツは、昨年12月から今年2月までTikTokなどで配信され、SNS累計再生数3億回を突破し、大きな話題となっていた。

上田は動画を見たことがないという観客を「何しに来たの？」とイジるなど、持ち前のMCぶりを発揮。この日はGENERATIONS・片寄涼太や俳優のえなりかずきらレギュラー出演者に加えて、白濱亜嵐がゲストで登場。白濱が動画をあまり視聴していないことが発覚すると、上田は「よく来られたな！」とすかさずツッコミを入れて笑いを誘った。

イベントでは、上田が厳選したNGシーンや出演者が監督を務めたショート作品などをスクリーンに映し出し、トークを展開。ステージ上で上田に渡された台本に従って出演者たちがすぐにコントを収録し、イベント中に放映する試みも成功させて会場を盛り上げた。片寄は「世界観を感じていただけるイベントになった」と充実した表情を浮かべた。上田は秋頃にシーズン2の配信を行う構想を口にし、ファンの期待感を高めた。

ファンへのプレゼント企画も行われ、初のファンミテーティングは大盛況となった。