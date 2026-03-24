【経済指標】

＊米建設支出（1月）23:00

結果 -0.3％

予想 0.1％ 前回 0.8％（0.3％から修正）（前月比）



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・イランと昨夜協議した。

・イランとのディールは５日以内の可能性も。



＊トランプ大統領

・ホルムズ海峡は共同で管理されるだろう。

・ホルムズ海峡は自分とイラン最高指導者の共同管理も。

・合意が成立すれば、原油価格は石のように急落するだろう。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・利上げが必要な状況を想定し得る。

・利下げを数回行えば、以前の状況に戻る可能性。

・新たなインフレショックが重なり、厳しい局面に。

・新たなショックは間違いなくＦＲＢの計画に支障をきたす。

・ショックが発生する前からインフレはすでに不快なほど高かった。

・失業率はそれほど上昇していない。

・インフレ目標よりも完全雇用に近い状況。

・現時点でインフレへの意識が雇用を若干上回っている。



＊ミランＦＲＢ理事

・今年４回の利下げをいまも予想。

・石油ショックは大抵、コアインフレに波及しない。

・二次的影響や賃金上昇なら利上げを要する可能性。



＊ラデブ・ブルガリア中銀総裁

・イラン紛争によって生じる価格圧力に対応する用意がある。

・二次的影響の兆候も見られる。

・そのため幅広い指標を非常に注意深く監視している。

・政策はデータ次第だ。

・今後のデータに基づき断固として行動するが、慎重さも維持

・状況は急速に変化しており、リスクバランスも変わりつつある。

・エネルギー動向や地政学的緊張が主な要因。

・状況を綿密に監視し、行動する準備を整えている。



＊イラン当局者

・トランプ大統領と直接的にも間接的にも接触ない。

・トランプ大統領の発言は心理戦。

・協議はなかったし、いまもない。



＊イスラエル

現在テヘラン中心部においてイラン政権の標的に対する攻撃を実施していると発表。



＊イラン革命防衛隊

・ペルシャ湾に機雷を敷設する必要はない。

・ホルムズ海峡を極めて強力な方法で掌握。

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