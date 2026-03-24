巨人の泉口友汰内野手（２６）が２３日、チームの天敵打ちでスタートダッシュを誓った。オープン戦で打率４割と貫禄を示し、プロ３年目で初の開幕スタメンが決定的。チームが過去７戦未勝利の阪神開幕投手・村上を打率４割４分４厘と打ち込んでおり、「Ｇキラーキラー」として期待がかかる。

心地よい緊張感に包まれていた。泉口は「いよいよ始まりますね」と新シーズンへ思いをはせた。１年前の開幕前と心境の違いを問われ「去年は『１軍に上がりたい』という気持ちでした。今は『勝ちたい』という思いだけですね」。開幕２軍から球団６年ぶりの３割打者へ駆け上がった昨季。その目線は必然と「個人」から「巨人」に切り替わっていた。

競争を真正面から勝ち抜いた。全ポジションレギュラー白紙でスタートした春季キャンプ。オープン戦出場１０試合で打率４割、遊撃守備も無失策と攻守に存在感を示し、文句なしの定位置“再奪取”を果たした。コンディションを考慮した首脳陣の計らいでＯＰ戦終盤を４試合欠場も、最終戦となった２２日の楽天戦（東京Ｄ）で８回に右前打。「ボールの見え方も問題なかったです」と万全な状態で３年目のシーズンを迎える。

「３番・遊撃」が有力な開幕戦は“Ｇキラー打ち”に期待がかかる。阪神先発・村上は巨人戦の通算７登板で４勝０敗、防御率０・５４。Ｇ打線にとって天敵と言える存在も、泉口は昨季９打数４安打、打率４割４分４厘と苦にしていない。「もちろんいい投手ですし、相性がいいとは考えていません。でも開幕は大事になると思うので、何とか勝って波に乗っていきたいです」。巨人の開幕投手は竹丸。ルーキーを援護した上で、虎のエースからの初勝利が開幕星となれば、チームの上昇機運が高まることは間違いない。

キャンプは午前７時過ぎから野手一番乗りで始動するのが日課だった。「開幕１軍を目指しています」と謙虚に目標を掲げてきたのも、危機感と隣り合わせで戦ってきた男の偽らざる本心。第一関門をクリアして臨む今季へ「今までも先を見ずにやってきたので。変わらず自分を信じて、精いっぱい頑張るだけです」。チームとともに前進した先に、２年ぶりのＶ奪回が見えてくる。（内田 拓希）

◆２５年の泉口 開幕２軍スタートも、１軍で初スタメンだった４月９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で１号を放ち、遊撃の定位置を奪取。交流戦中の６月はリーグ首位打者に浮上するなど打率３割台をキープし、球宴に初出場した。最終的に１３３試合出場でリーグ２位の打率３割１厘、６本塁打、３９打点をマークし、ベストナインとゴールデン・グラブ賞を初受賞。