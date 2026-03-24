阿部巨人の開幕ローテーションを担う６投手が２３日、固まった。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝、新外国人のＳ・ハワード投手（２９）、ドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝で挑む２７日からの阪神との開幕３連戦（東京Ｄ）に続き、３１日からの２カード目・中日戦（バンテリンＤ）は、新外国人のＦ・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、田中将大投手（３７）、楽天からＦＡ加入した則本昂大投手（３５）の順で臨む。６人中５人が新戦力の超新風ローテで２０２６年をスタートさせる。

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オフの積極的な先発補強もあり、激しかったサバイバル。阿部監督が「みんなで競争してもらう」と語っていた中、「横一線」の争いは実戦で結果を残し、内容も伴った投手が中心となって、限られた枠を勝ち取った。ルーキーコンビの竹丸、山城は存在感を示し続け、プロ２０年目の田中将はオープン戦１０回無失点。その末に若手、ベテラン、外国人がバランス良く２人ずつ収まる開幕ローテで決着した。

開幕投手の最有力で、唯一キャンプ前からローテが確定していた山崎が故障離脱し、復活が期待される戸郷も状態が上向かず開幕２軍となったのは誤算。だが指揮官がオープン戦終了後に「開幕が全てじゃない」と総括したように、シーズンは長い。２人が第一線に復帰すれば大きいのはもちろん、井上や外国人枠の都合で開幕を２軍で迎えることになりそうなマタらも控える。昨季残った先発不足の課題を、十分に解消できる可能性を持つ。（巨人担当サブキャップ・田中 哲）