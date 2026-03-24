阪神の近本光司外野手（３１）がデイリースポーツ読者に向け綴るコラム「余韻」。２０２６年の第１回はシーズン開幕を目前に、今季テーマにする「野球を楽しむ」極意を語る。“チカ・マインド”にあるのは職業「プロ野球選手」という責任、使命。「青春」の２文字をキーワードに野球少年や少女、多くのファンに元気、勇気を届ける活躍を誓う。また初球打ちにヒントを得た２、３月の実戦についても解説した。

近本は取得した国内ＦＡ権を行使せず、５年総額２５億円（推定）で残留を決めた。心機一転で迎えた一年。２月のキャンプ、３月のオープン戦と常に柔和な表情が印象的だった。

「オフから取り組んできたことが、ある程度できるようになったり、体の状態もよく、いい状態でプレーできている。いろんなところで余裕ができているのかなというのはありますね。でも、それがシーズンに入ったら、いい方向にいくのかどうかはまだ分からない。現状では、まあまあ…くらいですね」

ここで言うオフの取り組みとは走り込み強化を指す。「長く野球を」「長く走れる体を」とランニング量を増やした。今までにない挑戦だった。

「走っていたから守備でも打撃でも、トレーニングもそうですけど、一気にスピードを上げることの負担がなかった。自然とそのスピード、試合のスピードに入っていけます。一気に心拍数が上がると、すごく体にストレスがかかる。筋肉が急激に収縮をすると疲労が残りやすくなったり、硬くなったりするので。自分の体を自分が動かしたいように動かせているという感じです。その分、全体的な消費カロリーも高いので、いい傾向ではあるのかなと思っています」

８年目。球団の枠を超え、球界の顔として名が知られるようになった。今季７度目の盗塁王獲得ならセ・リーグ史上最多。新人から８年連続の１３０安打や、球団最長となる６年連続のベストナイン受賞。グラウンドに立てば当然のように活躍が求められる。期待を背負う重圧や、数字と戦う日々。近本は「楽しむ」を今季のテーマにした。

「僕の職業はプロ野球選手ですけど、プロ野球選手が仕事ではないと思っています。肩書がプロ野球選手で、仕事は子供たちに元気を届けたり、勇気を与えたりすることだと。自分が楽しくプレーしている姿や、甲子園のグラウンドを走り回っているところを見てもらいたい。そこが少し変わってきたのかなと思いますね。僕にはライスワークとして野球というのがありますし、ライフワークとしてリンクアップ（※）の活動もある」

今年１１月には３２歳になる。「３０歳手前くらいですかね。そうやって分けられるようになったのは」と優しく笑う。夢を届け、希望を担う職業。近本が考える「楽しむ」ことは、グラウンドで笑ったり、はしゃぐ姿を見せることとは一線を画す。

「山があったほうが面白いんですよ。いい時期と悪い時期があって、悪い時期がないと新しいものが見えてこない。谷に落ちた時に、どう現状を打破するか。試行錯誤してどうイメージ通り動かしていくのか。そのきっかけが欲しい。そこが一番楽しいのに、谷がなかったらそれはないでしょ。正解、不正解はあまり気にしなくてもいい。それ自体も楽しんでいるのかなと思いますね」

言葉や行動から思考をひもといていくと、プロフェッショナルな姿に「職人」「求道者」などを連想させる。ただ、そんなたたずまいでいながら、人間的な部分を隠さないのがチームメートやスタッフ、ファンから愛される理由なのかもしれない。開幕の話題に触れた時だ。

「開幕でベストな状態に持っていくつもりはあまりないです。大事なのは夏場。そこにしっかり合わせられるようにと思っています。ただ、開幕して１カ月くらいは、ある程度の安定した数字は欲しいなと。精神安定剤としてです。２割５分以上、３割未満くらい…数字がまず入ればいいかなと思いますね」

変化を楽しみ、背負う期待や重圧も楽しむと決めた。秋にどんな景色が待っているだろう。近本の新たな一年が始まる。

※…近本が２０２４年２月に設立した一般社団法人「ＬＩＮＫＵＰ」。近本自身も理事を務め、離島支援や地方創生活動に注力している。