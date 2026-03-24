©ABCテレビ

芸能人が日本全国の町を訪れ、地元の人とふれあう行き当たりばったりの“相席旅”に千鳥がツッコミまくる旅バラエティー番組の「相席食堂」。今年は、番組開始（2018年）以来の見逃し配信再生数（TVer・ABEMA・GYAO!の合計）における総再生数が１億回を突破するなど、その人気は不動のものとなっている。現在も、ロケならではの“ニュースター”をはじめ、語り継がれる“伝説”、神がかり的なおもしろさや感動を呼ぶ“神回”が次々と誕生している。

番組のエンディングでは大悟が「もう一度見たい！」とリクエストする“おかわり賞”を発表しているが、それはまさに「相席食堂」の真髄ともいえるシーン。そこで今回は、「大悟が選ぶおかわり賞ランキングベスト10 2024年上半期編」と題して、2024年１月から６月までの放送の中から、大悟の心を揺さぶった珠玉のおかわりシーン10本をランキング形式で発表する。

©ABCテレビ

様々なテーマで相席旅が繰り広げられた2024年の上半期。辰年にちなんで名前に“龍”の文字をもつ原田龍二とゴールデンボンバーのボーカル、鬼龍院翔が登場した「開運ドラゴン相席」や、女芸人ナンバーワン決定戦「THE W2023」で優勝した紅しょうがの「男を漁るご褒美相席」、芸能活動自粛期間を経て、帰って来たFUJIWARA・藤本が禊旅に出た「禊相席」、21年間組んだ漫才コンビ「プラス・マイナス」を解消し、ピン芸人として再出発した正念場の兼光タカシを応援した「がんばれ兼光！相席」など、様々な旅人の相席旅を千鳥が楽しんだ。

今期のベスト10も、「相席食堂」ならではの名作揃い。大悟セレクトの名シーン10連発をお届けする。2024年上半期の第１位に輝く“おかわり賞”は、誰の、どんなシーンなのか！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。24日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。