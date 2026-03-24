阪神の才木浩人投手（２７）が２３日、兵庫県西宮市の甲子園で行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。２４日のファーム・オリックス戦（京セラ）に先発予定で、ちょうど１週間後の３１日に同球場で行われる、ＤｅＮＡとのホーム開幕戦に先発濃厚となっている。シーズン開幕前最後の登板は結果にもこだわると明言。いよいよ本番モードに突入していく。

練習後、２４日の登板について問われた才木の表情が、すっと引き締まった。「もう（開幕前）最後なんで。しっかり気持ちも入れながら、開幕に向けた準備ってところですね」。その言葉から、既に本番モードに突入していることが伝わってきた。

これまでのオープン戦では直球や変化球の精度、体力面を意識した球数など、テーマを掲げて試合に入っていた。ただ、シーズン開幕直前。内容に加え、結果にもこだわる時期に入っている。「ファームは開幕していて、そこで投げさせてもらう。調整ではなく（結果を）意識しながら、しっかり抑えられるようにやっていけたら」と力を込めた。

絶好のリハーサルになる。２４日に上がるマウンドは、３１日のホーム開幕戦でも登板濃厚な京セラドーム。今季から人工芝が張り替えられており「マウンド周りの確認もそうですし、バント処理とかがあれば、本番のつもりでやりたい」。２日の韓国代表戦で一度は経験しているが、再確認できることはプラスに働くはずだ。

ここまでは順調にステップを踏んできた。２月のキャンプでは昨年に比べ、１週間以上早く実戦のマウンドに立った。そこからオープン戦に加え、ファーム教育リーグなども使いながら５試合に登板し計１６回を３失点。イニング数を上回る１８個の三振を奪うなど、結果も伴っている。「（状態は）徐々に上がってきていますし、すごく感覚はいい」と自信を口にした。

この日は、甲子園の室内練習場でキャッチボールや瞬発系のメニューで汗を流した右腕。まもなく始まるシーズンへ強い決意を示した。「開幕したからといって（オフからの取り組みを）やめるのではなく、しっかり継続しながらレベルアップしていけるように」。まずはスタートダッシュを決めるため、最高のピッチングでプレシーズンを締めくくる。