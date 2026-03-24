3月24日に最終回を迎えるTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』より、志田未来らメインキャストのクランクアップコメントが公開された。

参考：志田未来、『未来のムスコ』で再び挑む母親役への思い 目標達成のためには「信念を貫く」

本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れ、奇妙な共同生活が始まる。

最終話の放送を目前に控え、キャスト陣が続々とオールアップを迎えた。主演を務めた志田は、オールアップの掛け声を聞いた瞬間に思わず涙を流し、「ジェットコースターのような日々で、いろいろなことが起きた毎日でしたが、今思い返すとあっという間で、すごく自分自身が成長できた4か月だったなと思います」と撮影の日々を振り返った。

未来が所属する劇団の座長・吉沢将生を演じた塩野瑛久は、「みんなで考えて意見を出し合いながら、いいものを作ることができ、本当に幸せな時間でした」とコメント。颯太が通う保育園の保育士・松岡優太を演じた小瀧望は、「いち視聴者として火曜よる10時が待ち遠しいと素直に思える作品に出会い、まー先生を演じることができて本当にうれしく思います」と笑顔を見せた。

また、未来の後輩劇団員・矢野真役の兵頭功海は、「毎回お芝居をするたびに、“悔しい。全然できない”と、悩み抜いた現場でした」と撮影の日々を振り返った。そして、“未来から来たムスコ”颯太を演じた天野優は、「颯太くんをやらせてくれてありがとうございます！ もっともっとみんなで一緒にいたかったです」と撮影が終わるのを惜しみつつも、感謝を伝えた。

そのほか、西野七瀬、マキタスポーツ、吉村界人、箭内夢菜、萩原護、ビビる大木、藤原さくら、大友花恋、板倉武志、難波なう、古舘佑太郎、神野三鈴ら共演陣も続々とオールアップし、約4カ月にわたる撮影が無事に終了した。

コメント志田未来（汐川未来役）

4か月間、ありがとうございました。本当にジェットコースターのような日々で、毎日いろいろなことが起きて、バタバタだったなって思うこともたくさんあります。ですが、今思い返すとあっという間で、すごく自分自身が成長できた4か月だったなと思います。颯太のような5歳の子と一緒に長い期間お芝居するのも初めてで、最初は戸惑っていたのですが、スタッフの皆さんが現場でママ、パパになってくださって、すごく助けていただきました。お芝居をしやすい環境を作ってくださって、本当に感謝しています。言いたいことはいっぱいあるのですが、とにかく本当に楽しかったです。ありがとうございました！

塩野瑛久（吉沢将生役）

ありがとうございました。楽しい且つ難しい現場でもあり、でもそれがすごくやりがいがありました。みんなで考えて意見を出し合いながら、いいものを作ることができ、本当に幸せな時間でした。本作に関わることができて、本当に嬉しかったです。将生を演じさせていただき、ありがとうございました。お疲れ様でした！

小瀧望（松岡優太役）

本当にお疲れ様でした。出演者ではありますが、こんなにもいち視聴者として火曜よる10時が待ち遠しいと素直に思える作品に出会えて、そして参加することができて本当に幸せです。お子さんたちとの撮影は大変なときもありましたが、それ以上に楽しくて、子どもたちにしか動かせない心の奥の部分って本当にあるなと作品を見て感じました。スタッフの皆さんも本来の自分の仕事以上のことをされていて、プロフェッショナルな仕事ぶりにも感動していました。皆さんと出会えてよかったなと思いますし、まー先生を演じることができて本当にうれしく思います。ありがとうございました。

兵頭功海（矢野真役）

素敵な原作、そして、プロデューサー・監督の皆さん。本当に素敵な方々ばかりでした。同時に劇団のメンバーには、志田未来さんをはじめ十人十色のお芝居が素敵な方々が集まっていて、毎回お芝居をするたびに「悔しい。全然できない」と、悩み抜いた現場でした。皆さんのお芝居や、演出していただいたことを自分なりに飲み込んで、今後の役者人生に活かしていきたいと改めて思いました。あと、颯太（優くん）と一緒にお芝居をできたことは僕にとって、貴重な経験でした。大人になってまた会えるように、僕もそれまで頑張っていたいなって思います。本当にありがとうございました！

天野優（汐川颯太役）

颯太くんをやらせてくれてありがとうございます！ もっともっとみんなで一緒にいたかったです！（文＝リアルサウンド編集部）