◇第98回選抜高校野球大会第5日 1回戦 英明5―3高川学園（2026年3月23日 甲子園）

少年時代から知る剛腕を技で上回り、英明の左腕・冨岡琥希（こうき、3年）が3失点で完投勝利を飾った。「いい投手に負けない投球をしようと思っていた」。投打二刀流としてプロ注目の木下瑛二（3年）との投げ合い。対抗心を初戦突破につなげた。

同じ香川出身の木下とは少年野球で対戦したことがある。試合は敗れ「当時から直球が速くて凄かった」と、うなる剛球を忘れない。その背中を追い、甲子園で再会した。

直球の球速は大半が130キロ台前半で、145キロ前後の木下に及ばない。3回まで5奪三振でも球数がかさんだ相手の姿に「自分は1球で打たせて9回まで投げる」と言い聞かせた。3―0の4回2死二、三塁では4球連続スライダーで空振り三振に仕留めるなど、早めに打たせようと変化球の割合を増やした。

結果は8回降板の木下に対し、144球で完投。「（木下も）香川出身なので、香川代表として負けられなかった」。意地も力に好投手に投げ勝った。 （河合 洋介）