◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦 佐野日大0−2三重（2026年3月23日 甲子園）

佐野日大（栃木）PL学園監督で春夏6度の優勝など甲子園通算58勝の名将・中村順司氏（79）の孫で主将の中村盛汰（3年）は「5番・三塁」で2安打した。

「昨日も電話で“気負わずに粘り強く”と言われた。期待に応えられず、申し訳ない」。零敗の中で奮起し、「甲子園で1勝するのは難しい。何度も優勝したおじいちゃんは改めて偉大だと感じた」と実感した。

バックネット裏席で観戦した中村氏は、大会本部を通じ「よく頑張った。この悔しさを、夏につなげてほしい」とねぎらった。

≪元阪神・麦倉監督 完敗「私の責任」≫佐野日大・麦倉洋一監督は0―2の敗戦に「勝ちたかったけど勝たせてあげられなかった。三重高校さんの前に何もできず完敗です。私の責任。生徒たちはよくやってくれた」と無念さをにじませた。同校のエースとして出場した89年夏の甲子園開幕戦で完封＆本塁打の活躍。阪神でもプレーした甲子園に監督として帰ってきて「後輩たちと一緒に来られたのは一つのステップ。夏は違った形できて、勝負したい」と語った。