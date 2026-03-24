第９８回選抜高校野球は２３日、１回戦３試合が行われた。

東北（宮城）は帝京長岡（新潟）を破り、ダルビッシュ（米パドレス）を擁した２００４年以来の選抜勝利。英明（香川）は高川学園（山口）の反撃を振り切り、四国勢で唯一２回戦に進んだ。三重（三重）は佐野日大（栃木）を零封し、４強入りした１８年に続く出場２大会連続の初戦突破。

東 北５―１帝京長岡

東北は一、二回に連続押し出し四球や進藤の適時打などで４点。先発の金沢は５回１失点にまとめ、継投で逃げ切った。帝京長岡は工藤の制球が乱れた。

東北の左腕・金沢が、見事な投球術を見せた。５回１失点。６４球をテンポ良く投げ、４奪三振。１死球はあったが四球は与えなかった。

チェンジアップなどの変化球を低めに集め、直球を内外角に投げ分けた。緩急のある投球で相手打線を惑わせ、１２０キロ台前半の直球で奪った三振が三つあった。

公式戦での先発は初めてだったが、「ワクワクして緊張はしなかった」。二回に本盗を仕掛けられても、「走るのが見えた。プレートを外して冷静に対処できた」。五回には一塁走者をけん制でアウトにした。

１メートル８０、７２キロの体格でも球速へのこだわりはない。「力むと真っすぐだ、とばれてしまう。変化球を投げるように直球を。直球を投げるように変化球を」が、信条だ。

五回までで降板したのは、継投がチーム戦術のためで、本人はまだ余裕があった。安定感抜群の先発投手誕生は、今後の戦いに弾みをつけた。（塩見要次郎）

■帝京長岡エース悪循環 帝京長岡のエース工藤は初回だけで５四死球を出し、「まだまだ力が足りなかった」と唇をかんだ。先頭打者にストレートの四球を出し、「球を置きにいってストライクが入らなくなる悪循環」に陥った。もともと制球力が課題で、「ずっと分かっていても直せていない。真剣に取り組まないと（夏に）戻ってくることすら厳しい」とうなだれた。

帝京長岡・芝草監督「（無安打無得点試合を達成した高校時代に甲子園で負けた時より）監督として負けたことの方が圧倒的に悔しい。敗因を見つめ直して夏に向かいたい」