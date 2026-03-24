今大会から指名打者（ＤＨ）制が導入され、２３日までの１回戦１５試合を戦った３０校では、２４校がＤＨを起用し、うち１校では先発投手がＤＨを兼ねる「大谷ルール」が初適用された。

「１０番目の選手」をどう生かすか、手探りの状態ながらも各チームの「色」が見えてきた。（後藤静華）

昨夏王者・沖縄尚学（沖縄）との開幕試合を制した帝京（東京）は、昨秋４本塁打の安藤が１番ＤＨ。金田監督は「一番いい打者に最も多く打順が回るから」と意図を明かした。

花咲徳栄（埼玉）は、守備が不得手でもパンチ力がある中森を昨秋からＤＨ候補として鍛え、８番に抜てき。岩井監督は「代走の選手も増やした。ベンチの子にもチャンスが巡り、ＤＨの恩恵だ」と歓迎する。

「大谷ルール」を使ったのは、八戸学院光星（青森）。北口が４番ＤＨで延長十回まで投げた。仲井監督は「（大会前にＤＨを兼ねずに投げて）野手に回ってからの再登板が、うまくいかなかった」と説明した。

ＤＨを兼ねた先発投手は降板後も打席に立てるが、再登板はできない。ＤＨを使わなかった６校では再登板の選択肢を残そうとしたチームが目立った。

打順ではクリーンアップに置いたのは３校で、６〜９番での起用が２０校。ＤＨ抜きで打線を固めてきた流れが影響したとみられる。