日本維新の会が先の衆院選期間中、吉村代表らの選挙演説の動画を、有料広告としてＳＮＳで配信していたという。

投票を呼びかける内容のネット広告を禁じた公職選挙法に違反する可能性があるとして、警察に申告した。外部の指摘を受け、調査を行った。選挙の公正を害しかねない失態だ。

公選法では、政党は選挙期間中でも党の政策をアピールする内容などであれば、ネット広告を出すことは禁止されていない。

一方で、党名や候補者名を表示した選挙運動としてのネット広告を出すことは禁じられている。党や候補者の資金力によって、選挙運動としての情報発信の量に差が出ることを防ぐ狙いがある。

こうした仕組みは、２０１３年に、ネットを通じた選挙運動を解禁した際に設けられた。当時、維新などが公選法改正案を提出し、全会一致で成立した。

今回、維新の中司宏幹事長は「職員が誤って選挙運動の広告を配信した」と釈明している。だが、規制を設けた立法府の一員として、ミスでは済まされない。

維新は、広告が配信された経緯を調査し、法令を順守する体制を整えるべきだ。与党としての自覚も持たねばならない。

一方で、有権者からみると、選挙期間中の政党の広告や投稿は、何が許され、何が禁じられているのか、分かりにくい面があるのも事実だろう。

実際、先の衆院選では各党が様々な動画広告を配信した。例えば、高市首相が「未来は自らの手で切り開くもの」と語る自民党の動画広告は、１億５０００万回超も再生されたという。

投票を呼びかける動画ではなくても、党幹部らが政策を訴える内容であれば、投票行動に影響する可能性は否定できない。

ＳＮＳ上では、次々と表示される動画などの投稿の合間に広告が表示されるため、それが広告なのか、投稿なのか、区別しにくいケースもあるという。

また、多くの人が閲覧した投稿が優先的に表示される仕組みもある。政党が政策を訴える動画が表示された理由が広告だからか、閲覧数によるものなのかが曖昧では、有権者の判断を誤らせる。

公選法は、衆院選期間中、政党に政治活動のビラ配布を禁じ、選挙運動として厳しい枚数制限などの下での配布だけ認めている。

ネット広告が影響力を増していることを踏まえ、対面と同様、量的な規制などを検討すべきだ。