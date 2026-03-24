［原発と福島］この地で＜１＞

東京電力福島第一原発の事故後、放射性物質が付いた表土をはぎ取る除染が行われ、発生した除染土の保管場所として福島県大熊町と双葉町に中間貯蔵施設が整備された。

施設に土地を明け渡し、古里を離れて暮らす住民たちは今、何を思うのか。「原発と福島」第５１部は、中間貯蔵施設に姿を変えた古里と住民たちとのつながりをたどった。

机の上に残されたランドセルやノート。黒板には、次の登校日になるはずだった「三月十四日（月）」の文字――。大熊町立熊町小学校は原発事故で立ち入りができなくなり、１５年前の姿がそのまま残る。校舎を目にして、当時１年生だった宮本昂成（２２）は実感する。「自分は間違いなくここにいたんだ」

原発から約３キロの熊町小には約３３０人の児童が通っていた。学校周辺は放射線量が高く、立ち入りを規制する帰還困難区域となり、後に除染土を保管する中間貯蔵施設が整備された。

宮本は、祖父母宅がある新潟県上越市で新たな生活を始めた。友人ができてサッカー部の活動に夢中になるうちに、大熊での日々の記憶は薄れていった。高校生になった２０１９年に大熊の自宅に一時帰宅した時も、荒れ果てた室内を見て「本当にここに住んでいたのか」と実感は湧かなかった。

福島県郡山市で大学生活を送る中、古里をもう一度見てみたいと思い、２４年９月に立ち入り許可を得て熊町小を訪れた。１年１組の教室を窓からのぞき、掲示物の幼い文字が目に留まった。「ろうかをしずかにあるく」「かんじをていねいにかく」。自分が書いた３学期の目標だった。

記憶は次々によみがえった。皆がおそろいの黄色い国語辞書を持ち、知らない言葉を競い合うように調べた。その度に付箋を貼り付けていくから、辞書は次第に分厚くなった。古里の記憶が薄れる中、学校が大熊にいた記憶をつなぎとめてくれる存在だと思えた。

５年生まで熊町小に通った大島修治（２６）は、父親の転勤で東京の小学校に転校し、半年後に原発事故が起きた。「みんなが大変な思いをしているのに、自分は被災しなかった」と罪悪感を抱き、大熊の出身だと言えなくなった。

ただ、古里を忘れたことはない。朝早く学校の図書室で本を読んで空想したこと。冬に近くの池に白鳥が飛来し、皆でパンの耳を与えたこと。全てが大切な思い出だ。いつしか、大熊に戻って恩返しがしたいと考えるようになった。

大島は思いをかなえて昨年４月に町に移住した。「購買で三角定規を買ったな」「暖房の前でみんなと暖まったっけ」。熊町小を訪れると、記憶の底にあったささいな出来事が脳裏に浮かんできた。「やっぱり自分は大熊の出身だ」。後ろめたかった気持ちが、ふっと軽くなった気がした。

熊町小の校舎について、町は歴史を伝える建物として保存を検討する。大島も校舎を残してほしいと願う。「いつか熊町小の校庭にみんなで集まり、桜の木の下で笑い合える日が来たらいい」と夢を描く。

町内では、住宅が解体されて新しい施設が建ち、記憶に残る風景はもうない。それでも熊町小だけは変わらずに残る。町が復興する中で、思い出を振り返る場所がなければ、進むべき方向を見失ってしまうのではないか。「熊町小がその道しるべとなる『北極星』になるはずだ」。大島はそう考えている。（敬称略）

避難生活、今も２万３４１０人

福島第一原発事故後、福島県内では国から１１市町村に避難指示が出された。県や復興庁の集計では、事故から１５年がたった現在も２万３４１０人（２月１日時点）が避難生活を続ける。

１１市町村で最も遅い２０２２年８月に住民の帰還が始まった双葉町の居住人口は、東日本大震災当時の７１４０人から２０１人（２月末時点）に減少。帰還開始が１９年４月だった大熊町も、１万１５０５人から１０８８人（同）に減っている。

住民票を町に置きながら町外で暮らす人は双葉町で４８４８人、大熊町で８６７５人おり、この中には帰還を希望しながら戻っていない住民も多いとみられる。復興庁などが２５年度に双葉町民に行った意向調査では、帰還について「まだ判断がつかない」とした人が２４・６％を占め、帰還を希望する住民の５１・５％が「（帰還時期は）しばらく様子を見たい」と回答した。

２３年に双葉町に戻った国分信一さん（７６）は「高齢者の多くは帰還を望んでいる」と話す。一方で、就職などで避難先に定着した子どもから反対されるケースも多く、「被災地では医療環境などがまだ十分に整っていない。帰還に二の足を踏むのは仕方がない」と語った。