自民党が４月の党大会で採択する党の２０２６年運動方針案の全容が２３日、判明した。

党是の憲法改正について「必ずや実現する」と掲げ、改憲原案の国会提出と国民投票の早期実現を明記した。党勢拡大に向け、来年の統一地方選を含めた重要選挙を勝ち抜く姿勢を強調し、選挙対策におけるＳＮＳ戦略強化の姿勢を打ち出した。

運動方針案では、昨年１１月に結党７０年の節目を迎えたことを踏まえ、「強い覚悟を持って、国民投票による憲法改正の早期実現に全力を尽くす」と表明した。具体的には、緊急事態条項などこれまでの論点整理の蓄積を踏まえ、衆参の憲法審査会に条文起草委員会を設置し、改憲原案の作成と国会提出を目指すとした。

ネットＣＭ規制など、投票環境整備のための国民投票法改正案などの早期成立も図るとした。

大勝した２月の衆院選で得た国民の期待を確かなものとするため、２６年に行われる重要地方選挙や来年の統一選、２８年の参院選など「予定される選挙を一つ一つ勝ち抜いていかなければならない」と強調。統一選は党勢拡大の上で「最重要課題」と位置付けた。

今後の選挙では、ＳＮＳ活用が「絶対不可欠」との認識を示し、党本部だけでなく都道府県連でも質・量共に発信強化を図る方針を示した。生成ＡＩによるフェイク動画など偽・誤情報流布や当選を目的としない「２馬力選挙」などの課題対処に向け、総合的な対策を推進するとも訴えた。

運動方針案は党総務会で了承後、４月１２日の党大会で採択される見通しだ。