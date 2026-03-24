政府は自治体が借金をする際に発行する地方債について、デジタル証券でも発行可能にするよう法整備を進める。

購入者の幅を広げ、資金調達先を多角化する狙いがある。地方財政法などの改正案を近く閣議決定し、今国会に提出する。２０２７年４月からの導入を目指す。

デジタル証券は、データの改ざんや不正が難しく、従来の証券化商品に比べ、価値を小口化しやすい。そのため、大きな資金を持つ投資家以外でも少額からの投資が可能となり、社債や不動産などの分野で急速に広がっている。

自治体が地方債をデジタル証券として発行できるようになれば、紙で管理する手間も省ける。デジタル証券は、取引記録を鎖のようにつなげて共有する「ブロックチェーン技術」という仕組みを使っているため、自治体は金融機関などを介すことなく、投資家情報や取引履歴を直接把握することが可能になる。投資家と接点を持ちやすくなり、自治体が進める政策への理解促進につなげられるほか、継続的に購入してもらうことも期待される。

政府は昨年１２月、地方自治体からの提案を受け、地方債へのデジタル証券導入を含む対応方針を決めていた。