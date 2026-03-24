阿部巨人の開幕ローテーションを担う６投手が２３日、固まった。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝、新外国人のＳ・ハワード投手（２９）、ドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝で挑む２７日からの阪神との開幕３連戦（東京Ｄ）に続き、３１日からの２カード目・中日戦（バンテリンＤ）は、新外国人のＦ・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、田中将大投手（３７）、楽天からＦＡ加入した則本昂大投手（３５）の順で臨む。６人中５人が新戦力の超新風ローテで２０２６年をスタートさせる。

シーズンの先陣を切る６本の矢がそろった。開幕カードはドラフト１位の竹丸、前楽天のハワード、ドラ３の山城で王者阪神へ立ち向かうことが有力。実現すれば球団史上初めて開幕３連戦全てで新戦力が先発することになる。総勢１４人による先発サバイバルを経て、ついに６つのイスが埋まった。

３１日からの中日３連戦はウィットリー、田中将、則本で敵地に乗り込むことが確実になった。６連戦の初戦にもなる重要な火曜日は、最速１６３キロ右腕のウィットリーに託す見通し。前回１７日のヤクルト戦（東京Ｄ）は２番手で３回２／３を１安打無失点５Ｋ。中６日で２４日のファーム・リーグ西武戦（Ｇタウン）に登板予定で、杉内投手チーフコーチも「ゾーンにさえ投げれば打ち崩すのは難しい」と期待するエース格候補だ。

５戦目はチーム最年長の田中将に任される。移籍２年目の今季はキャンプから抜群の仕上がりを見せており、オープン戦３登板計１０回で防御率０・００。実力で２年連続のローテ入りをつかみ取った。前回１８日のヤクルト戦で５回１安打０封と好投し、そこから中６日で２５日の２軍・西武戦（Ｇタウン）に先発する見込み。昨年初登板初勝利を挙げた名古屋で、再びシーズン初戦を迎える可能性が高まった。

６戦目は通算１２０勝を誇る則本が控える。新天地では３年ぶりに先発挑戦し、ＯＰ戦４試合で１４イニングを消化するなど順調に調整を進めてきた。ここまでは日曜ローテで回ってきたが、山城と入れ替わる形で木曜へ。中日戦の後はマツダでの広島戦、甲子園での阪神戦と阿部巨人にとって鬼門の敵地が続く。ビジターも苦にしない経験値と気迫あふれる投球に、首脳陣も期待しているとみられる。この配置により、週末は開幕から３週連続で本拠地・東京Ｄで戦える。１年目の竹丸、山城にとっても力を発揮しやすい環境といえる。

開幕投手最有力とされた山崎が１５日に右肩のコンディション不良で故障班へ。ローテを練り直す中、２２日には実績のある戸郷も不振で２軍再調整となった。チームにとって２つの誤算が生じたが、ここは総力でカバーする。開幕は左投手２人、右投手４人のフレッシュな布陣でスタート。新人左腕コンビについては杉内コーチも「思いきっていくだけでいい。怖いもの知らずでいってほしい」と背中を押す。リーグ３位からの逆襲へ、５人が新加入選手という新生ローテ。ベテラン、助っ人、ルーキー、新たな力を融合して覇権奪回への勢いを生む。

◆記録メモ

巨人で開幕６戦目までに新加入選手が先発した（同一選手の複数回登板は除く）のは、プロ野球初年度の１９３６年を除き、これまで３人が最多。５人が先発となれば球団史上初だ。新加入選手３人が先発したのは

▽００年

戦相手 勝敗 投 手 （前所属）

〈４〉 中日 〇 工藤公康（ダイエー）

〈５〉 中日 〇 メ イ（阪神）

〈６〉 中日 〇 高橋尚成（東芝）

▽１５年

〈２〉 ＤｅＮＡ ● ポ レ ダ（レンジャーズ）

〈３〉 ＤｅＮＡ 〇 高木勇人（三菱重工名古屋）

〈６〉 中日 − マイコラス（レンジャーズ）

▽２３年

〈１〉 中日 − ビーディ（パイレーツ）

〈２〉 中日 〇 グリフィン（ブルージェイズ）

〈５〉 ＤｅＮＡ ● メンデス（メキシコ・モンテレイ）

の３度。６戦までで５人が先発する２６年はスタートダッシュをかけられるか。