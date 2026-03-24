阪神の開幕ローテ７人体制が２３日、固まった。埋まっていなかった４月２日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）の最後のイスは通算３７勝の実力派左腕・伊藤将の見込み。今月２２日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（タマスタ筑後）に先発し、５回２安打１失点と好投していた。

盤石の布陣だ。２７日から始まる巨人との開幕３連戦（東京Ｄ）は２年連続の大役を務める村上、高橋、伊原の順に起用。ホーム開幕となる３１日からのＤｅＮＡ３連戦（京セラＤ）は２本柱の一角を担う才木が先陣を切り、新外国人左腕のルーカス、伊藤将の流れだ。続く３カード目の広島３連戦（４月３〜５日、マツダ）には、昨季の対戦成績６勝１敗の大竹を高橋に代わって投入。いずれも順調な調整ぶりを見せ、オープン戦で断トツのチーム防御率１・４４の原動力になった。

この日、甲子園室内での投手指名練習に参加した才木は２４日のファーム・リーグ、オリックス戦（京セラＤ）で最後の調整登板に臨む。初陣と同じ舞台だけに、「本番のつもりで」と結果も求める考えだ。昨シーズンもセ界を席巻した先発陣がスタートダッシュをかける。（小松 真也）