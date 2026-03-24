阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が２３日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、準々決勝で敗れたＷＢＣを総括した。今後の世界大会を見据えてピッチクロックなど国際ルールの早期導入を日本球界に提言。米ドジャース・大谷翔平投手（３１）の素顔、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）での対戦や投球を受けた衝撃を告白した。また２７日の開幕・巨人戦（東京Ｄ）に向け、３人の要警戒打者を挙げた。（取材・構成＝中野 雄太）

―ＷＢＣは準々決勝でベネズエラに敗れて終戦。自身はスタメン出場した７日・韓国戦（東京Ｄ）を含む２試合の出場に終わった。

「すごい差を感じた。技術的にもフィジカル的にも、成長していかないと同じ舞台で勝負していくという感覚になれない気がした。それと同時にもっとこうしたいという向上心、好奇心を持たせてもらったと思う」

―ピッチコム、ピッチクロックは。

「（日本でも）早く入れた方がいいと思う。そもそも野球の勝負をしたいのに、そっちに負荷がかかっている以上、野球の技術だけの勝負にフォーカスしきれていないのもあるかもしれない。やっぱり同じ土俵でやるには同じルールというか、それは早いに越したことはない。できるだけ早く」

―日本の中心には大谷がいた。どんな人間か。

「野球に関しては人間じゃない（笑）。フィジカル的にすごいし、技術も高いし、憧れの目で見る場面がたくさんあった。ブルペンで捕らせてもらったけど『今のどうですか？』とか『こう投げてみます』とか。今、自分が求めていることをやろうとする感じがすごく見えた。野球をしてない時は普通の人間（笑）。ずっとあの（明るい）感じ。後輩に気を使わせないような空気感、雰囲気を出そうとしているんだろうなと思った。すごく勉強させてもらったし、刺激をもらった」

―ライブＢＰでは対戦も。

「すごいっすよ！ 糸井さんが『大谷くんのスライダー（スイーパー）はレアード（元日本ハム三塁手）が投げてきた！』【注】と言っていたけど、その意味がよく分かった。それぐらい曲がっているということで、今まで経験のないような球。真っすぐも速いだけじゃない、いろんな技術が詰まっている」

―侍で得た経験を糧に、開幕カードは伝統の一戦。今、最も警戒する打者は。

「いっぱいいるけど、去年よく打たれたのが泉口選手（昨季の対戦打率３割６厘）と岸田選手（同３割７分８厘）。２人はポイントゲッターになるし、あと（侍サポートメンバーで）一緒にやった中山選手もすごく状態が良かったし、力をつけてきているなと見るからに感じた。そのあたりは特に注意しないといけない」

―その先にある目標は。

「優勝して日本シリーズでリベンジしたい。勝ちたいプラス強くなりたい。チームとしても個人としても」

【注】糸井嘉男氏が引退直後にテレビ出演し、大谷のスライダーを「エグい」と称賛。「僕は三塁にけん制したと思った。そしたらサードのレアードがこっちに投げてきたぐらいの（曲がりが鋭い）スライダーです」と真顔で話した。

◆阪神・坂本のＷＢＣ ６日の台湾戦に途中出場し、２イニングでマスク。７日の韓国戦は「９番・捕手」で先発し、２打数無安打。先発・菊池らとバッテリーを組み、７回の攻撃で代打を送られた。

◆坂本 誠志郎（さかもと・せいしろう）１９９３年１１月１０日、兵庫・養父市生まれ。３２歳。履正社、明大を経て１５年ドラフト２位で阪神に入団。２５年は自己最多１１７試合出場で２年ぶりのリーグ優勝に導き、初のベストナインと２度目のゴールデン・グラブ賞に輝いた。１７６センチ、７９キロ。右投右打。今季の推定年俸１億円。既婚。