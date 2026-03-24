オリックス・岸田護監督（４４）が、不振にあえぐ主力野手を２４日からのファーム・リーグの阪神戦（京セラＤ）に出場させる方針を明かした。８勝５敗１分けで終えたオープン戦では、杉本が１５打数１安打の打率６分７厘、紅林は２８打数２安打の同７分１厘と苦戦。２２日の阪神戦（同）後、指揮官は「（２人は）出る予定にしています。２軍の、この京セラＤでの試合は有効活用させてもらう」と“延長戦”を設けた意図を説明した。

昨季は西川がオープン戦で３９打数２安打の打率５分１厘と苦しみ、２５日のウエスタン・阪神戦（同）に志願出場。同戦では“２９打席ぶり”の安打で復調のきっかけをつかむと、開幕５試合では３度の猛打賞を含む２０打数１１安打の同５割５分と別人のような「乱れ打ち」を見せた。チームは２４日から３日間、京セラＤで全体練習。２７日の開幕・楽天戦（同）と同じ本拠地で、岸田監督も見守ることができる２軍戦で不振脱却に臨むメリットは大きい。

２２日の阪神戦（同）で、指揮官は７回２死二塁から紅林に代えて代打・野口を選択。「（発破をかける意味？）それもあります」と奮起を促した。３位からの３年ぶり覇権奪回へ、必要不可欠な主砲・杉本と正遊撃手・紅林の存在。打てる手は全て打ち、開幕を迎える。（南部 俊太）

〇…紅林が開幕までの復調を誓った。打率７分１厘でオープン戦を終えた正遊撃手は、２４日からのファーム・阪神戦（京セラＤ）に出場予定。「ファームの試合だと、思い切りできることはある。状態を上げることしか考えていないし、課題を潰していきたい」とイメージした。不振脱却の機会を設けてくれた、岸田監督の「親心」にも感謝。「僕から『出たい』というつもりだったし、本当にありがたい。（開幕まで）３〜４日あるので、本当にちゃんとやらないと」と自覚を口にした。