パドレスが２３日（日本時間２４日）、ニック・ピベッタ投手の開幕投手起用を発表。これで全３０チームの開幕投手が出そろった。ピベッタは昨季１３勝５敗の好成績を残したものの今オープン戦では防御率８・２５だったことでパドレスとしては決めかねていた模様だった。

開幕投手は次の通り（勝敗は昨季）。ブレーブスのセールが通算７度目の開幕投手となった。

【２５日（日本時間２６日】

▼ジャイアンツ（ウェブ＝１５勝１１敗）、ヤンキース（フリード＝１９勝５敗）

【２６日（日本時間２７日】

▼メッツ（ペラルタ＝１７勝６敗）、パイレーツ（スキーンズ＝１０勝１０敗）

▼ブルワーズ（ミジオロウスキー＝５勝３敗）、ホワイトソックス（Ｓ・スミス＝７勝８敗）

▼カブス（ボイド＝１４勝８敗）、ナショナルズ（カバリ＝３勝１敗）

▼オリオールズ（ロジャース＝９勝３敗）、ツインズ（ライアン＝１３勝１０敗）

▼レッズ（アボット＝１０勝７敗）、レッドソックス（クロシェット＝１８勝５敗）

▼アストロズ（ブラウン＝１２勝９敗）、エンゼルス（ソリアーノ＝１０勝１１敗）

▼パドレス（ピベッタ＝１３勝５敗）、タイガース（スクバル＝１３勝６敗）

▼カージナルス（リベラトレ＝８勝１２敗）、レイズ（ラスムセン＝１０勝５敗）

▼フィリーズ（サンチェス＝１３勝５敗）、レンジャーズ（イオバルディ＝１１勝３敗）

▼ドジャース（山本由伸＝１２勝８敗）、ダイヤモンドバックス（ゲーレン＝１３勝１５敗）

▼マリナーズ（ギルバート＝６勝６敗）、ガーディアンズ（バイビー＝１２勝１１敗）

【２７日（日本時間２８日】

▼ブルージェイズ（ガウスマン＝１０勝１１敗）、アスレチックス（セベリーノ＝８勝１１敗）

▼マーリンズ（アルカンタラ＝１１勝１２敗）、ロッキーズ（フリーランド＝５勝１７敗）

▼ブレーブス（セール＝７勝５敗）、ロイヤルズ（ラガンズ＝３勝３敗）