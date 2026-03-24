女優池端杏慈（18）と俳優西垣匠（26）が、リクルートの結婚情報サービス「ゼクシィ」新CMで続投し、2年連続のゼクシィCMガール・ボーイを務めることが、このほど決まった。新CMは25日から放送される。

池端は続投の知らせに「今年も最高の年になる！と思いました」と前のめり。「1年目はただただうれしさでいっぱいでした。憧れや理想がつまったかわいいドレスをたくさん着させてもらえて、衣装合わせの段階から本当に幸せでした。すてきなドレスに身を包まれる度に、ゼクシィCMガールの特権だなと感じます」と振り返ると、「2年目はゼクシィCMガールが結婚という人生の大きな節目に寄り添う存在であることを自覚し、しっかり向き合いたいです」とコメントした。

ウエディングドレス姿でポーズを撮るツーショットや、青のラフなトップス姿とストレートヘアが印象的なイメージも公開。さらに初の和装に挑戦し「想像していた以上に何枚も着物を重ねていて、その重さに驚きました。ドレスとはまた違った雰囲気も楽しめてかわいかったです！」と大興奮で振り返った。池端は「1年目は笑顔が硬いなぁと感じ、これではいかん！ と思うことがありました。今年は誰が見ても幸せに満ちた笑顔を届けたいと思っているので、ぜひ表情に注目してください！」とコメント。1年目の初々しさに加え、2年目は深みのある姿がみどころとなっている。。

西垣も「またゼクシィボーイとして活動できることをとてもうれしく思いました」とコメント。「去年のふたりのかわいらしさはそのままに、結婚の魅力や希望を届けられるよう2年目も頑張ります」と意気込むと、「衣装をたくさん着替える撮影が楽しかったです。コロコロ変わる表情に注目してほしいです」と語った。

現在のお互いの印象についても言及。池端は西垣を「初めはクールな印象でしたが、今は優しくて面白い先輩です。着替えや移動も『お先にどうぞ！』と声をかけてくださり、私の衣装姿には『あら大変ねぇ』『お花かわいいねぇ』と温かい一言を掛けてくれます」と気遣いを絶賛した。一方の西垣も「（池端さんは）天然な方だなぁと思っているのですが、なぜか僕がツッコまれることの方が多いです(笑)。杏慈ちゃんの好きな音楽グループの話をしてくれるのですが、僕は疎くて。いつも楽しそうに語ってくれます（笑）」と絆を深めている様子を話した。

「ゼクシィ」CM出演を通じ、結婚観についても語った。池端は「まだ正直想像はつかないけれど、日常の小さな幸せを共有できる人がいいです。“ただいま”“おかえり”を大切にして、海の近くに住んでいつもお散歩とかしてみたいです」。西垣は「これまで結婚について深く考えたことはなかったのですが、ゼクシィCMボーイになってから自然と自分がするならこういう生活がいいなと考えるようになりました」とコメントした。

池端はティーン誌「ニコラ」モデル出身で、22年TBS系日曜劇場「オールドルーキー」で女優デビュー。23年から「ポカリスエット」（大塚製薬）CMに起用されると、24年映画「矢野くんの普通の日々」では、初の実写映画出演にしてヒロインに抜てきされた。昨年も映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」「白の花実」など出演作が続くと、昨年末から今年1月にかけては、大物女優が多数経験している「第104回全国高校サッカー選手権大会」の第21代目応援マネジャーの大役も務めた。今月には自身も高校を卒業したことを明かしている。

西垣は21年にドラマ「夢中さ、きみに。」で俳優デビュー。ドラマ「ドラゴン桜」「みなと商事コインランドリー」「春になったら」「顔に泥を塗る」「海に眠るダイヤモンド」「わたしの宝物」「初めましてこんにちは、離婚してください」「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」「正直不動産ミネルヴァSPECIAL」「アポロの歌」や、映画「今夜、世界からこの恋が消えても」「わたしの幸せな結婚」「マイホームヒーロー」「六人の嘘つきな大学生」「隣のステラ」「ほどなく、お別れです」など数々の話題作に出演した。今後もドラマ「失恋カルタ」「多すぎる恋と殺人」、映画「ブルーロック」などが控える。