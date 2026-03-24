ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８４４ドル高 シカゴ日経平均先物は５万３２４５円
NY株式23日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 46421.58（+844.11 +1.85%）
ナスダック 22036.51（+388.90 +1.80%）
CME日経平均先物 53245（大証終比：+2205 +4.14%）
欧州株式23日終値
英FT100 9894.15（-24.18 -0.24%）
独DAX 22653.86（+273.67 +1.22%）
仏CAC40 7726.20（+60.58 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.829（-0.072）
10年債 4.334（-0.046）
30年債 4.911（-0.027）
期待インフレ率 2.337（-0.049）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（-0.038）
英 国 4.920（-0.074）
カナダ 3.521（-0.034）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝87.69（-10.54 -10.73%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4491.60（-118.00 -2.56%）
ビットコイン（ドル）
71032.81（+2856.08 +4.19%）
（円建・参考値）
1123万0998円（+451575 +4.19%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46421.58（+844.11 +1.85%）
ナスダック 22036.51（+388.90 +1.80%）
CME日経平均先物 53245（大証終比：+2205 +4.14%）
欧州株式23日終値
英FT100 9894.15（-24.18 -0.24%）
独DAX 22653.86（+273.67 +1.22%）
仏CAC40 7726.20（+60.58 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.829（-0.072）
10年債 4.334（-0.046）
30年債 4.911（-0.027）
期待インフレ率 2.337（-0.049）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（-0.038）
英 国 4.920（-0.074）
カナダ 3.521（-0.034）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝87.69（-10.54 -10.73%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4491.60（-118.00 -2.56%）
ビットコイン（ドル）
71032.81（+2856.08 +4.19%）
（円建・参考値）
1123万0998円（+451575 +4.19%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ