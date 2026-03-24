NY株式23日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　46421.58（+844.11　+1.85%）
ナスダック　　　22036.51（+388.90　+1.80%）
CME日経平均先物　53245（大証終比：+2205　+4.14%）

欧州株式23日終値
英FT100　 9894.15（-24.18　-0.24%）
独DAX　 22653.86（+273.67　+1.22%）
仏CAC40　 7726.20（+60.58　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.829（-0.072）
10年債　 　4.334（-0.046）
30年債　 　4.911（-0.027）
期待インフレ率　 　2.337（-0.049）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（-0.038）
英　国　　4.920（-0.074）
カナダ　　3.521（-0.034）
豪　州　　5.118（+0.094）
日　本　　2.304（+0.035）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝87.69（-10.54　-10.73%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4491.60（-118.00　-2.56%）

ビットコイン（ドル）
71032.81（+2856.08　+4.19%）
（円建・参考値）
1123万0998円（+451575　+4.19%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ