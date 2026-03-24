ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。当地で行われたSGでは、地元愛知勢の優勝が1992年クラシックの鈴木幸夫以降ない状況だが、今年も地元の精鋭たちが集結して34年ぶりのVに期待が懸かる。本年度の蒲郡70周年記念を優勝した平本真之や昨年のヤングダービー覇者で地元SG初出場の前田滉。SG2冠の磯部誠、地元の大スター池田浩二が地元での悲願へ勝負強さを発揮する。

昨年は大きく飛躍した1年だった。艇史に残る二転三転の大激闘となった宮島ヤングダービーでG1初優出＆初Vを達成。この優勝で年末の住之江グランプリシリーズでSG初出場を決めた。そしてSG水神祭と初の予選突破も果たした。

年が明けて、今年初戦の蒲郡正月戦をV。2月とこなめG1東海地区選手権は予選を6戦4勝とまとめてトップ通過。準優も勝って優勝戦1枠を獲得した。若手No・1の座を皮切りに、一気に東海地区の主力選手にまで上り詰めたのだ。

「ヤングダービーを獲ってから一変したというか、次のステップに進めている感じがします」

前田が最も自信を持っているのは調整力だという。

「篤哉、翔の3兄弟の中でも一番調整力があるのは自分だと思う。ここ最近の調子の良さも調整力。ここに自信がなくなったらレースでも自信がなくなる」

昨年の蒲郡お盆戦、今年の蒲郡正月戦もトップ級のパワーに仕上げており、ヤングダービーでも納得のパワーで準優を突破。優勝戦は5枠だったが「仕上がりには自信があったのでチャンスはあると思っていた」と振り返っている。特にパンチ力、スリット後の伸びを引き出すのがうまく、蒲郡も例外ではない。

優勝戦1枠だった、とこなめ東海地区選の優勝戦は痛恨のフライング。今大会後にF休みに入り、休み明けから1年間はG1とG2を走れなくなる（SGは出場可能）。

「一から出直すつもりで臨みたい。地元のSGは出場、経験できるだけで光栄。今年最初で最後のSGかもしれないけど、しっかり結果を出せるように」

今回出場する愛知支部4人の選手の中でも“蒲郡で最もエンジンを仕上げられるレーサー”なら前田が一番と思われる。引き当てた18号機は、昨年10月のG1・70周年記念で高橋竜矢が優出（6着）した実績機。近況は伸びが目立たないが、バチッと合った時は出足系が上位級になる。今年の正月戦で待望の蒲郡初Vを飾った。当地最近5節で4優出1Vの蒲郡で大仕事を果たすことができるかに注目したい。