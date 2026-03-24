ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。当地で行われたSGでは、地元愛知勢の優勝が1992年クラシックの鈴木幸夫以降ない状況だが、今年も地元の精鋭たちが集結して34年ぶりのVに期待が懸かる。本年度の蒲郡70周年記念を優勝した平本真之や昨年のヤングダービー覇者で地元SG初出場の前田滉。SG2冠の磯部誠、地元の大スター池田浩二が地元での悲願へ勝負強さを発揮する。

池田の七不思議？の一つが昨年解決した。あまり相性が良いとされていなかった戸田で待望の初優勝。それもSGグランドチャンピオンを制して全24場制覇にリーチをかけた（残るは若松）。

まだ解決していないナゾはある。現役2位タイとなるSG11冠を誇るが、その中に蒲郡、とこなめの地元愛知2場がなぜかない。G1はそれぞれ3度ずつ優勝しており、決して相性が悪いわけではない。

ゴールデンレーサー、GRANDE5は創設時期との兼ね合いもあるのでやむを得ないが、これから達成しても全く驚かないし、心技体全て備わっている。愛知支部の選手が34年間も蒲郡SGで優勝できていないが、重く閉ざされた扉をこじ開ける最有力選手はこの池田だ。引いた36号機は近況は伸びが目立たず、1着回数も少ない。どう上向かせるかに注目したい。