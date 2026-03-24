ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。初日メインの12Rはドリーム戦だ。

Vを量産している末永を信頼。前検のトーンは低かったが、エンジンは2連対率ほど悪くない。最低限、インから持たせる足に仕上げて好発進を決める。夜王・毒島の気配は良さそう。注文通りの差しワザで舟をねじ込む。良機を引いた桐生はパワー発揮して。地元のスーパースター・池田はスピードターンで挑む。

＜1＞末永和也 下ろしたての体感が重くて進んでいない感じがしたので、ペラを叩いたけど、それでも重い。スタートがしにくい感じ。勘よりも届いていないし、行き足が重たいのかな。

＜2＞毒島誠 下ろしたてはいい感じがしなかったので大幅にペラを調整して特訓に行きました。行き足は悪くない。蒲郡は大好きな水面。

＜3＞桐生順平 下ろしたてからピット離れがめちゃ悪そうだったし、手前が気になった。特訓に出たらすごく後伸びな感じで、手前の鈍さがあった。まずはペラを確認して、叩いてみる。

＜4＞池田浩二 下ろしたてから全く動いていない。特訓でも行き足から中間速まで回転が上がっていなくて、スタートが全然届かない。いつものようにターンしやすくしていきたい。

＜5＞白井英治 特訓までは何もしていない。起こしの鈍さは感じた。時計の見え方とそんなにズレはない。優勝戦には乗れているし、リズムは悪くない。

＜6＞山口剛 前検としては合格かな。ダッシュの中では良さそうな気がした。今はバルブをやっている。手を加えて、ここから良くなってくれたら。