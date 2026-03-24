ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。当地で行われたSGでは、地元愛知勢の優勝が1992年クラシックの鈴木幸夫以降ない状況だが、今年も地元の精鋭たちが集結して34年ぶりのVに期待が懸かる。本年度の蒲郡70周年記念を優勝した平本真之や昨年のヤングダービー覇者で地元SG初出場の前田滉。SG2冠の磯部誠、地元の大スター池田浩二が地元での悲願へ勝負強さを発揮する。

蒲郡で34年ぶりにクラシック開催が決まって最初に出場権を獲得したのが磯部だ。昨年3月とこなめG1・71周年記念を優勝。その後のSG競走では、まるがめオールスター、住之江グランプリシリーズで優出して25年を終えた。

蒲郡は2013年2月20日のデビュー初優勝も含めて、長らくドル箱にしてきた水面だった。ところが、22年のGW戦で優出してから丸3年も優出から遠ざかった。昨年のGW戦を2枠で優出。今年の正月戦も優出して何とか体裁は保った。

今年はとこなめでチャレンジカップ（11月24〜29日）も行われる。同じ年に愛知県の2場でSGが行われるのは80年以来、なんと46年ぶり（3月に蒲郡クラシック、とこなめでは8月にメモリアル）。蒲郡で好スタートを切って、とこなめでグランプリに弾みをつけたい。22日の前夜祭にビデオ動画で出演して「空回りしないように…」と意気込みを語る。15号機の機素性はひと息。整備状況にも注目だ。