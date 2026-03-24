ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。

前検トップタイムを計時した菅章哉（37＝徳島）はチルト3度に跳ねた分もあり、次いで2位の6秒62をマークした中村日向（27＝香川）を評価したい。相棒の34号機は1年間を通じて常にハイレベルな足に仕上がっている好素性機。「ちょっと余裕があった。強いて言うなら回転を上げたら良さそうな感じはしたし、パワーはありそう」と手応えはありだ。

本紙最大の注目機は76号機。温水パイプが装着された昨年12月から3優出2V。近況力強さが顕著に増していて、SGの大舞台でも必見の機力だ。今回引いた笠原亮（46＝静岡）は「いいエンジンの方なので。SGでいい方なので何とかしたい。スタートはしやすかった」と良機の感触はつかんでいた。

12Rドリーム組では昨年のグランプリ覇者・桐生順平（39＝埼玉）が横綱級の54号機を引いた。「手前の鈍さがあった」と前検での気配は一息も「いいエンジンだと思うのを引けたので、しっかり仕事して、好きな感じに仕上げられればいい」と思い描く。調整次第で上積みは十分見込める。一方、毒島誠（42＝群馬）は意欲的にペラ調整を施して上積みができた様子。バルブ調整をした山口剛（43＝広島）は「最近は高確率で整備と調整が当たっている」と自信を持つ。