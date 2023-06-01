アメリカのトランプ政権は空港の保安検査支援として、ICE＝移民・税関捜査局の捜査官を派遣しました。政府の一部閉鎖の影響による混雑への対策だとしています。

アメリカでは、トランプ政権の強硬な不法移民対策をめぐって与野党が激しく対立し、2月に国土安全保障省の暫定予算が失効しました。

この影響で、空港の保安検査を担う運輸安全局が人手不足となり、各地の空港で混雑が発生する事態となっています。

アメリカ トランプ大統領

「民主党は狂っている。彼らの行動や妨害により、我々はICEを投入することになった。ICEは非常に高レベルな組織だ」

トランプ大統領は23日、ICEの捜査官を保安検査の支援要員としてアトランタやヒューストンなどの空港に派遣したうえで、混乱の責任は民主党にあると主張しました。

強硬な不法移民捜査などから与野党対立の原因となっているICEの捜査官をあえて派遣することで、民主党への圧力を強めていて、「妥協はしない」と強調しています。

その上で、トランプ大統領は一部閉鎖の解消に必要な国土安全保障省の予算案の成立をめぐる交渉について、民主党側が反発している選挙制度改革法案などを受け入れるよう要求しています。