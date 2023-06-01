ＮＹ時間の終盤に入ってもドル円は下値模索が続き、１５８円割れを試す動きも見られている。本日の為替市場はＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円も戻り売りに押されている。本日は一時１５９．６０円近辺まで上昇し、再び１６０円をうかがう動きも出ていたが、またも上値を拒まれている格好。



中東情勢は依然混迷する中、トランプ大統領の投稿で市場の雰囲気は急変。大統領は、イランの発電所やエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう米国防総省に指示したと投稿。建設的な協議ができたという。４８時間以内の攻撃を示唆していた。



ただ、状況は流動的との指摘は多い。イラン情勢の期間や規模に関する見通しが明確になるまでは、市場はヘッドラインに左右されやすく、日中の急激な値動きが続く可能性が高いとの指摘も出ている。



先週は、ＦＯＭＣ、そして日銀、ＥＣＢ、英中銀の政策会合を通過してドル高も一服していたが、依然としてドル高を意識した流れは継続。今週は主な経済指標の発表も少ない中、市場は引き続き中東情勢にらみの展開となりそうだ。



USD/JPY 158.10 EUR/JPY 183.89

GBP/JPY 212.68 AUD/JPY 111.07



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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