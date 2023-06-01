EXILEが、B'zのギタリスト 松本孝弘と初コラボレーション。新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」を3月30日に配信リリースする。

（参考：EXILE NAOTO、ソロ初の日本武道館公演 SWAY・KID PHENOMENONと巡った先人から受け継ぎ伝える“ダンス”の旅）

今年、LDHが6年に一度の祭典『LDH PERFECT YEAR 2026』を迎え、グループでもデビュー25周年に向けて新曲の発表を計画しているEXILE。そんななか、EXILEやLDHのファンへサプライズがある作品を届けたいとの想いで、2007年以降「混じり気のない本物の輝き（“24カラット＝純金”）を持つ存在であり続ける」というEXILEの揺るぎない意思を象徴してきた『24karats』シリーズ第5弾の制作がスタートした。

EXILE名義としては「24karats GOLD SOUL」以来約10年7カ月ぶりのリリースとなり、これまで築き上げてきたレガシー（遺産／価値）を受け継ぎつつも、デビュー24周年を迎えた今のEXILEにしかできない音楽表現を模索していたなか、HIPHOPをベースとした世界観にギターサウンドによるロックテイストを掛け合わせるサウンドアイデアが生まれた。

メンバー内でギタリストとして誰を招くか話し合うなか、楽曲に込めた想いや世界観を最大化するアーティスト／ギタリストとして松本の名前が挙がり、オファーをすることに。そのEXILEの熱い思いに松本が応える形で今回の初コラボレーションが実現。楽曲制作期間には2025年10月から約6カ月を要し、時代のトレンドに流されず、時代を超えて輝き続ける“タイムレス”なエンタテインメントを追求してきたEXILEの歴史と覚悟、そして進化を恐れず挑み続ける姿勢が力強く鳴り響く楽曲に仕上がっている。

さらに、同楽曲が収録される最新アルバム『24karats GOLDEN BEST』も5月20日に発売決定。本作は、ストリートカルチャーを象徴する『24karats』シリーズ軌跡をまとめた1枚となる。これまでの『24karats』シリーズが築いてきた世界観と音楽性はそのままに、松本の存在感とEXILEの力強いエネルギーが融合し、新たな『24karats』の世界を切り拓く作品になるとのことだ。

■EXILE ATSUSHI コメント今回も、プロデューサーに過去の全ての24karatsシリーズを手掛けてくれたSTYを招いて一緒に作りました。いつも彼とスタジオに入ると不思議な化学反応のようなものが起きて、悩んだりすることなく、こんな感じはどうかな？？と提案すると、やってみましょう！！と返してくれて、それが何か不思議なくらいピタッとハマるという瞬間を何回も経験してきました。逆に彼からの提案も、試しにやってみると、不思議な化学反応が起きる感覚がいつもあります。みんなに盛り上がってj欲しいという思いから、2007年の作品からずっと毎回、最後に「hands up」のフレーズがありますが、今回もスタジオ内で少し変化を加えて、想いを引き継ぐ事ができて、みなさんにボクらの歴史と、強い想いを感じていただき、楽しんでいただく事が、心から楽しみです。

■松本孝弘（B'z）

この度EXILEさんの新曲 24karats GOLD LEGACYでギターを弾かせて頂きました。EXILEさんが記念すべき25周年を9月に迎えられるとのことで、大きな節目にこうして参加させて頂いた事を本当に光栄に思います。僕なりのアプローチでレコーディングさせて頂いたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています。（意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ。）DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！

■EXILE ATSUSHI コメント・「24karats」シリーズ／新曲について最初の曲が2007年に出た時は、ここまでシリーズ化するとは思っていませんでした。でもこれは、僕がソロでやっていたらきっと生まれていない文化だと思います。会社としてアパレルブランドがあって、仲間がいて、そういう中で生まれてきた文化なんですよね。ストリートカルチャーっぽいJ-POPをEXILEとして表現する。その中にヒップホップダンスやロックのテイストなど、いろんな要素が組み合わさって、この文化が続いているんだと思います。作品を重ねるごとに、いろんな要素が重なっているなと感じます。

久々のこういう激しい曲でしたし、「24karats」も10年７ヶ月ぶりくらいなんですよね。年は経つものだなと思うんですけど、またこの側面のEXILEを表現できたというのは、年齢もあるかもしれないですが、すごくありがたく感じましたし、またこういう曲を作ることができたんだなというのは感動的でもあります。

・松本孝弘（B'z）との共演について松本さんは本当にレジェンドですし、小学生の頃から聴いていた方なので、自分の声に松本さんのギターの音が入っているというのは、すごく不思議な気持ちでした。「こういうふうに運命が重なる時が来るんだな」と思いました。

松本さんは大先輩ですし、僕らも25年いろんなことがありましたけど、そのさらに10年、20年先輩としてB’zを続けてこられて、いろんなことを乗り越えてきた方だと思います。多くを語らない、本当の職人という感じでした。ギターの激しさというよりも、静かな中から積み重ねてきた年輪のようなものを感じました。これはずっと音楽と向き合ってきた人じゃないと出せないものだと思います。松本さんのお姿を見て、本物の輝きというのは小手先のパフォーマンスでは作れないものなんだと感じました。積み重ねてきた本物の強さを見せてもらった気がします。

■EXILE AKIRAコメント・「24karats」シリーズ／新曲について僕たちが25年活動してきた中で、This is EXILEと言えるスタイルを象徴するものの一つだと思っています。年齢を重ねて表現は変わっていても、根本にあるエネルギーやプライドは全く変わっていない。それを感じられたことがすごく嬉しかったです。

2007年に最初の「24karats」を作ったときは、混じり気のない純金＝24金のように、自分たちのスタイルをストレートに打ち出すことがテーマでした。それから20年以上の歴史を重ねて、今はその言葉によりリアリティが出てきたと思います。いろんな時代を経験してきたからこそ、自分たちにしか出せないスタイルが今も表現できている。それは本当に誇らしいことですし、まさにThis is EXILEだと思います。

ライブでも「24karats」は特別な存在で、アンコールではお客さんも「絶対に来る」と分かっていて、カウントアップで“24”まで盛り上がってくれるんですよね。EXILEにはバラードやアップテンポなどいろいろな楽曲がありますが、「24karats」は僕たちのストリートの原点を表現できる楽曲だと思っています。僕たち自身もストリートやインディーズシーンから成り上がってきたメンバーなので、その生き様や原点が詰まっている楽曲ですね。

・松本孝弘（B'z）との共演について今回、何と言っても世界の松本孝弘さんが新曲「24karats GOLD LEGACY」に参加してくださったことが本当に大きかったです。楽曲が完成してヘッドホンで聴いたときは、久々に髪の毛の先から足先まで鳥肌が立つような感覚でした。体の奥からエネルギーが湧き上がってくるような、強いインパクトがありましたね。僕はパフォーマーとしてEXILEで20年以上活動してきましたが、特にギターサウンドはパフォーマンスをする上でエネルギーを引き出してくれる重要な存在だと思っています。ドラムやビート、ベースなど人それぞれ好みはあると思いますが、僕は昔からギターサウンドが大好きで、青春時代もバンド音楽を聴いて育ってきました。その中でも松本さんが生み出してきた音楽やエネルギーは、少年時代からずっと耳にしてきたものです。その音が自分たちの楽曲の中に入るというのは、本当に感慨深いことでした。

トレンドや流行ももちろん大切ですが、僕たちはタイムレスで色褪せないエンターテインメントや音楽を追求してきました。そんな中で、この「24karats GOLD LEGACY」という自分たちにとって節目でありターニングポイントとなるタイミングの作品に松本さんが参加してくださったことは、本当に大きな力になったと思います。感謝しかありません。

■EXILE TAKAHIRO コメント・「24karats」シリーズ／新曲について24karatsシリーズはLDH、EXILEの歴史と共に色々な思い出と共にこれまで育ってきました。今回久しぶりに24karatsシリーズを歌わせて頂きましたが、またパワーアップした形でのロックサウンドでお届け出来るということで、EXILEらしさをふんだんに感じてもらえるのではないかと思います。これまで続いてこと自体が嬉しいですし、HIROさんはじめLDHの皆んなや身内も楽しみにしてくれています。

・松本孝弘（B'z）との共演について何と言っても今回はB’zの松本さんとご一緒させて頂けるということで、ここに来てこんなにスペシャルな有難いお話があるんだなと感じております。これまで続けてきたご褒美でもあるのかなと思いましますし、本当に気持ちよく引き受けて下さったので嬉しいです。何と言っても松本さんのならではのサウンドが、僕らの24karatsシリーズに鳴り響くというのは、僕としても物心が付く前からテレビだったりとか、街中、CMなど色んなところでその音楽に触れてきた、偉大なリスペクトするアーティストの1人なので、人生の宝物になりました。歴史ある楽曲の延長線上にあるので、必ずパワーアップした形でお届けしたいと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）