ＥＸＩＬＥがＢ’ｚのギタリスト松本孝弘と初コラボレーションしたことが２３日、分かった。グループにとって「２４ｋａｒａｔｓ」シリーズの１０年７か月ぶりの最新曲「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤ ＬＥＧＡＣＹ ｆｅａｔ． 松本孝弘」が３０日に配信リリースされる。

超豪華な初タッグが実現した。ＬＤＨの６年に一度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」を迎え、グループも９月のデビュー２５周年に向けて新曲の発表を計画する中、多くのファンへサプライズがある作品を届けたいとの思いから、シリーズ第５弾の楽曲を制作。メンバー内でギタリストの候補を話し合う中、楽曲に込めた思いなどを表現する人物として、松本の名前が挙がり、オファーに至ったという。

松本は「ＥＸＩＬＥさんが記念すべき２５周年を９月に迎えられるとのことで、大きな節目にこうして参加させて頂いた事を本当に光栄に思います」と感謝。「僕なりのアプローチでレコーディングさせて頂いたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています。（意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ）」と制作秘話も明かし、「ＤａｎｃｅａｂｌｅでＲｏｃｋなＥＸＩＬＥをご堪能ください！」と熱く呼びかけた。

大先輩との共演を果たしたＥＸＩＬＥ ＡＴＳＵＳＨＩは「本当にレジェンドですし、小学生の頃から聴いていた方なので、自分の声に松本さんのギターの音が入っているというのは、すごく不思議な気持ちでした。『こういうふうに運命が重なる時が来るんだな』と思いました」と感激した様子。「僕らも２５年いろんなことがありましたけど、そのさらに１０年、２０年先輩としてＢ’ｚを続けてこられて、いろんなことを乗り越えてきた方だと思います。多くを語らない、本当の職人という感じでした。ギターの激しさというよりも、静かな中から積み重ねてきた年輪のようなものを感じました。松本さんのお姿を見て、本物の輝きというのは小手先のパフォーマンスでは作れないものなんだと感じました」と学びも明かした。

ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡも「楽曲が完成してヘッドホンで聴いたときは、久々に髪の毛の先から足先まで鳥肌が立つような感覚でした。体の奥からエネルギーが湧き上がってくるような、強いインパクトがありましたね」と初めて楽曲を聴いたときを振り返った。豪華なコラボ実現にも感動し、「その中でも松本さんが生み出してきた音楽やエネルギーは、少年時代からずっと耳にしてきたものです。その音が自分たちの楽曲の中に入るというのは、本当に感慨深いことでした。自分たちにとって節目でありターニングポイントとなるタイミングの作品に松本さんが参加してくださったことは、本当に大きな力になったと思います。感謝しかありません」と頭を下げた。

ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯも「ここに来てこんなにスペシャルな有難いお話があるんだなと感じております。これまで続けてきたご褒美でもあるのかなと思いましますし、本当に気持ちよく引き受けて下さったので嬉（うれ）しいです」と感謝。「松本さんのならではのサウンドが、僕らの２４ｋａｒａｔｓシリーズに鳴り響くというのは、偉大なリスペクトするアーティストの１人なので、人生の宝物になりました」と喜びを爆発させた。

同曲は、ＨＩＰＨＯＰをベースとした世界観にギターサウンドによるロックテイストを掛け合わせた一曲に仕上がった。ＡＴＳＵＳＨＩは時の早さに驚きつつ、「またこの側面のＥＸＩＬＥを表現できたというのは、年齢もあるかもしれないですが、すごくありがたく感じましたし、またこういう曲を作ることができたんだなというのは感動的でもあります」と自信を持つ。ＴＡＫＡＨＩＲＯも「ＥＸＩＬＥらしさをふんだんに感じてもらえるのではないかと思います」と呼びかけた。

また、同曲も収録され、「２４ｋａｒａｔｓ」集大成となるベストアルバム「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤＥＮ ＢＥＳＴ」も５月２０日に発売することも発表。４月２１、２２日にはグループ約３年半ぶりの東京ドーム公演も控えており、コラボでの披露にも期待がかかる。節目の１年にメンバーの思いが強くこもった１曲を引っさげ、走り続ける。