BTS『ARIRANG』、3年9ヶ月ぶり通算11作目の1位 26年度海外アーティスト最高の初週枚数を記録【オリコンランキング】

BTS『ARIRANG』、3年9ヶ月ぶり通算11作目の1位 26年度海外アーティスト最高の初週枚数を記録【オリコンランキング】