BTS『ARIRANG』、3年9ヶ月ぶり通算11作目の1位 26年度海外アーティスト最高の初週枚数を記録【オリコンランキング】
3月21日に韓国・ソウルで復帰公演を行った7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、24日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。『Proof』（2022年6月27日付）以来、3年9ヶ月ぶり通算11作目の1位を獲得した。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
初週売上は、ＥＮＨＹＰＥＮ『THE SIN：VANISH』(2026年2月2日付)の初週売上28.9万枚を超える2026年度海外アーティスト最高の54.7万枚【※1】となった。
【※1】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
本作は、グループのアイデンティティと彼らが向き合ってきた普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録。タイトル曲「SWIM」は、作詞をメンバーのRMが手掛け、人生という荒波の中でも立ち止まらず泳ぎ続ける姿勢を描いた楽曲。押し寄せる潮流に抗うより、自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生への愛」として描いている。
4月9日の韓国・高陽総合運動場主競技場公演を皮切りに、34都市・82公演を行うワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を開催予定で、4月17日・18日には東京ドーム公演も開催する。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞
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初週売上は、ＥＮＨＹＰＥＮ『THE SIN：VANISH』(2026年2月2日付)の初週売上28.9万枚を超える2026年度海外アーティスト最高の54.7万枚【※1】となった。
本作は、グループのアイデンティティと彼らが向き合ってきた普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録。タイトル曲「SWIM」は、作詞をメンバーのRMが手掛け、人生という荒波の中でも立ち止まらず泳ぎ続ける姿勢を描いた楽曲。押し寄せる潮流に抗うより、自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生への愛」として描いている。
4月9日の韓国・高陽総合運動場主競技場公演を皮切りに、34都市・82公演を行うワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を開催予定で、4月17日・18日には東京ドーム公演も開催する。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞