EXILE×B′z松本孝弘が初コラボ「DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！」
EXILEがB'zの松本孝弘とコラボレーションし、新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」を30日に配信リリースすることが発表された。また、同曲も収録するアルバム『24karats GOLDEN BEST』を5月20日に発売することもあわせて発表された。
【写真】貴重！桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真
今回のコラボレーション曲は、EXILEが2007年から4作品をリリースしてきた「24karats」シリーズの第5弾としてリリースされる。EXILEの同シリーズとしては、2015年にリリースされた「24karats GOLD SOUL」以来約10年7ヶ月ぶりとなる。これまで築き上げてきたレガシー（遺産／価値）を受け継ぎつつも、デビュー24周年を迎えた今のEXILEにしかできない音楽表現を模索し、HIPHOPをベースとした世界観にギターサウンドによるロックテイストを掛け合わせた楽曲が誕生。EXILEの思いに松本が応える形で今回の初コラボレーションが成立したという。
松本は「EXILEさんが記念すべき25周年を9月に迎えられるとのことで、大きな節目にこうして参加させて頂いた事を本当に光栄に思います。僕なりのアプローチでレコーディングさせて頂いたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています」「DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！」とコメントしている。
EXILE ATSUSHIも「松本さんは本当にレジェンドですし、小学生の頃から聴いていた方なので、自分の声に松本さんのギターの音が入っているというのは、すごく不思議な気持ちでした。“こういうふうに運命が重なる時が来るんだな”と思いました」と感慨を語り、AKIRAは「楽曲が完成してヘッドホンで聴いたときは、久々に髪の毛の先から足先まで鳥肌が立つような感覚でした。体の奥からエネルギーが湧き上がってくるような、強いインパクトがありました」と楽曲完成時を振り返っている。
TAKAHIROも「こんなにスペシャルな有難いお話があるんだなと感じております。これまで続けてきたご褒美でもあるのかなと思いますし、本当に気持ちよく引き受けて下さったので嬉しいです」と喜びを語っている。
5月20日にリリースされるアルバム『24karats GOLDEN BEST』は、「24karats」シリーズを代表する楽曲群に加え、「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」を収録。これまでの「24karats」シリーズで築いてきた世界観と音楽性はそのままに、松本の存在感とEXILEの力強いエネルギーが融合し、新たな「24karats」の世界を切り拓く。
■松本孝弘（B'z）コメント
この度EXILEさんの新曲「24karats GOLD LEGACY」でギターを弾かせて頂きました。
EXILEさんが記念すべき25周年を9月に迎えられるとのことで、大きな節目にこうして参加させて頂いた事を本当に光栄に思います。僕なりのアプローチでレコーディングさせて頂いたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています。
(意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ。)
DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！
■EXILE ATSUSHI コメント
▼新曲について
最初の曲が2007年に出た時は、ここまでシリーズ化するとは思っていませんでした。
でもこれは、僕がソロでやっていたらきっと生まれていない文化だと思います。会社としてアパレルブランドがあって、仲間がいて、そういう中で生まれてきた文化なんですよね。
ストリートカルチャーっぽいJ-POPをEXILEとして表現する。その中にヒップホップダンスやロックのテイストなど、いろんな要素が組み合わさって、この文化が続いているんだと思います。作品を重ねるごとに、いろんな要素が重なっているなと感じます。
久々のこういう激しい曲でしたし、「24karats」も10年７ヶ月ぶりくらいなんですよね。年は経つものだなと思うんですけど、またこの側面のEXILEを表現できたというのは、年齢もあるかもしれないですが、すごくありがたく感じましたし、またこういう曲を作ることができたんだなというのは感動的でもあります。
▼松本との共演について
松本さんは本当にレジェンドですし、小学生の頃から聴いていた方なので、自分の声に松本さんのギターの音が入っているというのは、すごく不思議な気持ちでした。「こういうふうに運命が重なる時が来るんだな」と思いました。
松本さんは大先輩ですし、僕らも25年いろんなことがありましたけど、そのさらに10年、20年先輩としてB'zを続けてこられて、いろんなことを乗り越えてきた方だと思います。多くを語らない、本当の職人という感じでした。
ギターの激しさというよりも、静かな中から積み重ねてきた年輪のようなものを感じました。これはずっと音楽と向き合ってきた人じゃないと出せないものだと思います。
松本さんのお姿を見て、本物の輝きというのは小手先のパフォーマンスでは作れないものなんだと感じました。積み重ねてきた本物の強さを見せてもらった気がします。
■EXILE AKIRA コメント
▼新曲について
僕たちが25年活動してきた中で、This is EXILEと言えるスタイルを象徴するものの一つだと思っています。年齢を重ねて表現は変わっていても、根本にあるエネルギーやプライドは全く変わっていない。それを感じられたことがすごく嬉しかったです。
2007年に最初の「24karats」を作ったときは、混じり気のない純金＝24金のように、自分たちのスタイルをストレートに打ち出すことがテーマでした。それから20年以上の歴史を重ねて、今はその言葉によりリアリティが出てきたと思います。いろんな時代を経験してきたからこそ、自分たちにしか出せないスタイルが今も表現できている。それは本当に誇らしいことですし、まさにThis is EXILEだと思います。
ライブでも「24karats」は特別な存在で、アンコールではお客さんも「絶対に来る」と分かっていて、カウントアップで“24”まで盛り上がってくれるんですよね。EXILEにはバラードやアップテンポなどいろいろな楽曲がありますが、「24karats」は僕たちのストリートの原点を表現できる楽曲だと思っています。僕たち自身もストリートやインディーズシーンから成り上がってきたメンバーなので、その生き様や原点が詰まっている楽曲ですね。
▼松本との共演について
今回、何と言っても世界の松本孝弘さんが新曲「24karats GOLD LEGACY」に参加してくださったことが本当に大きかったです。楽曲が完成してヘッドホンで聴いたときは、久々に髪の毛の先から足先まで鳥肌が立つような感覚でした。体の奥からエネルギーが湧き上がってくるような、強いインパクトがありましたね。
僕はパフォーマーとしてEXILEで20年以上活動してきましたが、特にギターサウンドはパフォーマンスをする上でエネルギーを引き出してくれる重要な存在だと思っています。ドラムやビート、ベースなど人それぞれ好みはあると思いますが、僕は昔からギターサウンドが大好きで、青春時代もバンド音楽を聴いて育ってきました。
その中でも松本さんが生み出してきた音楽やエネルギーは、少年時代からずっと耳にしてきたものです。その音が自分たちの楽曲の中に入るというのは、本当に感慨深いことでした。
トレンドや流行ももちろん大切ですが、僕たちはタイムレスで色褪せないエンターテインメントや音楽を追求してきました。そんな中で、この「24karats GOLD LEGACY」という自分たちにとって節目でありターニングポイントとなるタイミングの作品に松本さんが参加してくださったことは、本当に大きな力になったと思います。感謝しかありません。
■EXILE TAKAHIRO コメント
▼新曲について
24karatsシリーズはLDH、EXILEの歴史と共に色々な思い出と共にこれまで育ってきました。今回久しぶりに24karatsシリーズを歌わせて頂きましたが、またパワーアップした形でのロックサウンドでお届け出来るということで、EXILEらしさをふんだんに感じてもらえるのではないかと思います。これまで続いたこと自体が嬉しいですし、HIROさんはじめLDHの皆んなや身内も楽しみにしてくれています。
▼松本との共演について
何と言っても今回はB'zの松本さんとご一緒させて頂けるということで、ここに来てこんなにスペシャルな有難いお話があるんだなと感じております。これまで続けてきたご褒美でもあるのかなと思いますし、本当に気持ちよく引き受けて下さったので嬉しいです。何と言っても松本さんのならではのサウンドが、僕らの24karatsシリーズに鳴り響くというのは、僕としても物心が付く前からテレビだったりとか、街中、CMなど色んなところでその音楽に触れてきた、偉大なリスペクトするアーティストの1人なので、人生の宝物になりました。
歴史ある楽曲の延長線上にあるので、必ずパワーアップした形でお届けしたいと思います！
【写真】貴重！桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真
今回のコラボレーション曲は、EXILEが2007年から4作品をリリースしてきた「24karats」シリーズの第5弾としてリリースされる。EXILEの同シリーズとしては、2015年にリリースされた「24karats GOLD SOUL」以来約10年7ヶ月ぶりとなる。これまで築き上げてきたレガシー（遺産／価値）を受け継ぎつつも、デビュー24周年を迎えた今のEXILEにしかできない音楽表現を模索し、HIPHOPをベースとした世界観にギターサウンドによるロックテイストを掛け合わせた楽曲が誕生。EXILEの思いに松本が応える形で今回の初コラボレーションが成立したという。
EXILE ATSUSHIも「松本さんは本当にレジェンドですし、小学生の頃から聴いていた方なので、自分の声に松本さんのギターの音が入っているというのは、すごく不思議な気持ちでした。“こういうふうに運命が重なる時が来るんだな”と思いました」と感慨を語り、AKIRAは「楽曲が完成してヘッドホンで聴いたときは、久々に髪の毛の先から足先まで鳥肌が立つような感覚でした。体の奥からエネルギーが湧き上がってくるような、強いインパクトがありました」と楽曲完成時を振り返っている。
TAKAHIROも「こんなにスペシャルな有難いお話があるんだなと感じております。これまで続けてきたご褒美でもあるのかなと思いますし、本当に気持ちよく引き受けて下さったので嬉しいです」と喜びを語っている。
5月20日にリリースされるアルバム『24karats GOLDEN BEST』は、「24karats」シリーズを代表する楽曲群に加え、「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」を収録。これまでの「24karats」シリーズで築いてきた世界観と音楽性はそのままに、松本の存在感とEXILEの力強いエネルギーが融合し、新たな「24karats」の世界を切り拓く。
■松本孝弘（B'z）コメント
この度EXILEさんの新曲「24karats GOLD LEGACY」でギターを弾かせて頂きました。
EXILEさんが記念すべき25周年を9月に迎えられるとのことで、大きな節目にこうして参加させて頂いた事を本当に光栄に思います。僕なりのアプローチでレコーディングさせて頂いたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています。
(意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ。)
DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！
■EXILE ATSUSHI コメント
▼新曲について
最初の曲が2007年に出た時は、ここまでシリーズ化するとは思っていませんでした。
でもこれは、僕がソロでやっていたらきっと生まれていない文化だと思います。会社としてアパレルブランドがあって、仲間がいて、そういう中で生まれてきた文化なんですよね。
ストリートカルチャーっぽいJ-POPをEXILEとして表現する。その中にヒップホップダンスやロックのテイストなど、いろんな要素が組み合わさって、この文化が続いているんだと思います。作品を重ねるごとに、いろんな要素が重なっているなと感じます。
久々のこういう激しい曲でしたし、「24karats」も10年７ヶ月ぶりくらいなんですよね。年は経つものだなと思うんですけど、またこの側面のEXILEを表現できたというのは、年齢もあるかもしれないですが、すごくありがたく感じましたし、またこういう曲を作ることができたんだなというのは感動的でもあります。
▼松本との共演について
松本さんは本当にレジェンドですし、小学生の頃から聴いていた方なので、自分の声に松本さんのギターの音が入っているというのは、すごく不思議な気持ちでした。「こういうふうに運命が重なる時が来るんだな」と思いました。
松本さんは大先輩ですし、僕らも25年いろんなことがありましたけど、そのさらに10年、20年先輩としてB'zを続けてこられて、いろんなことを乗り越えてきた方だと思います。多くを語らない、本当の職人という感じでした。
ギターの激しさというよりも、静かな中から積み重ねてきた年輪のようなものを感じました。これはずっと音楽と向き合ってきた人じゃないと出せないものだと思います。
松本さんのお姿を見て、本物の輝きというのは小手先のパフォーマンスでは作れないものなんだと感じました。積み重ねてきた本物の強さを見せてもらった気がします。
■EXILE AKIRA コメント
▼新曲について
僕たちが25年活動してきた中で、This is EXILEと言えるスタイルを象徴するものの一つだと思っています。年齢を重ねて表現は変わっていても、根本にあるエネルギーやプライドは全く変わっていない。それを感じられたことがすごく嬉しかったです。
2007年に最初の「24karats」を作ったときは、混じり気のない純金＝24金のように、自分たちのスタイルをストレートに打ち出すことがテーマでした。それから20年以上の歴史を重ねて、今はその言葉によりリアリティが出てきたと思います。いろんな時代を経験してきたからこそ、自分たちにしか出せないスタイルが今も表現できている。それは本当に誇らしいことですし、まさにThis is EXILEだと思います。
ライブでも「24karats」は特別な存在で、アンコールではお客さんも「絶対に来る」と分かっていて、カウントアップで“24”まで盛り上がってくれるんですよね。EXILEにはバラードやアップテンポなどいろいろな楽曲がありますが、「24karats」は僕たちのストリートの原点を表現できる楽曲だと思っています。僕たち自身もストリートやインディーズシーンから成り上がってきたメンバーなので、その生き様や原点が詰まっている楽曲ですね。
▼松本との共演について
今回、何と言っても世界の松本孝弘さんが新曲「24karats GOLD LEGACY」に参加してくださったことが本当に大きかったです。楽曲が完成してヘッドホンで聴いたときは、久々に髪の毛の先から足先まで鳥肌が立つような感覚でした。体の奥からエネルギーが湧き上がってくるような、強いインパクトがありましたね。
僕はパフォーマーとしてEXILEで20年以上活動してきましたが、特にギターサウンドはパフォーマンスをする上でエネルギーを引き出してくれる重要な存在だと思っています。ドラムやビート、ベースなど人それぞれ好みはあると思いますが、僕は昔からギターサウンドが大好きで、青春時代もバンド音楽を聴いて育ってきました。
その中でも松本さんが生み出してきた音楽やエネルギーは、少年時代からずっと耳にしてきたものです。その音が自分たちの楽曲の中に入るというのは、本当に感慨深いことでした。
トレンドや流行ももちろん大切ですが、僕たちはタイムレスで色褪せないエンターテインメントや音楽を追求してきました。そんな中で、この「24karats GOLD LEGACY」という自分たちにとって節目でありターニングポイントとなるタイミングの作品に松本さんが参加してくださったことは、本当に大きな力になったと思います。感謝しかありません。
■EXILE TAKAHIRO コメント
▼新曲について
24karatsシリーズはLDH、EXILEの歴史と共に色々な思い出と共にこれまで育ってきました。今回久しぶりに24karatsシリーズを歌わせて頂きましたが、またパワーアップした形でのロックサウンドでお届け出来るということで、EXILEらしさをふんだんに感じてもらえるのではないかと思います。これまで続いたこと自体が嬉しいですし、HIROさんはじめLDHの皆んなや身内も楽しみにしてくれています。
▼松本との共演について
何と言っても今回はB'zの松本さんとご一緒させて頂けるということで、ここに来てこんなにスペシャルな有難いお話があるんだなと感じております。これまで続けてきたご褒美でもあるのかなと思いますし、本当に気持ちよく引き受けて下さったので嬉しいです。何と言っても松本さんのならではのサウンドが、僕らの24karatsシリーズに鳴り響くというのは、僕としても物心が付く前からテレビだったりとか、街中、CMなど色んなところでその音楽に触れてきた、偉大なリスペクトするアーティストの1人なので、人生の宝物になりました。
歴史ある楽曲の延長線上にあるので、必ずパワーアップした形でお届けしたいと思います！