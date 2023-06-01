SixTONESの最新シングル「一秒／Rebellion」が、24日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を飾った。

初週売り上げは前作の「Stargaze」（33万枚）を上回る39・2万枚を記録。16作連続で初週売り上げ30万枚超えは、B’z、嵐、King＆Princeに続く男性アーティスト史上4組目の達成となった。1位獲得は16作連続、通算16作目。（デビュー曲「Imitation Rain／D．D．」は「SixTONES vs Snow Man」としてリリースのため別名義）。

同作は1月22日にCDデビュー6周年を迎えたグループにとって、6周年1発目のCDシングル。両A面となっており、「一秒」は2月に開催された「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の「日本テレビ系2026アスリート応援ソング」として起用された。“一秒”の積み重ねが自信や力強さとなって輝いてほしい、という思いが込められている。

もう一方の表題曲「Rebellion」は、メンバーのジェシー（29）が出演中のドラマ「パンチドランク・ウーマン〜脱獄まであと××日〜」のオープニングテーマ。スリリングさと疾走感を兼ね備えたダンスロックチューンとなっている。数字はオリコン調べ。集計期間は3月16日から22日。30日付。