EXILEが、「24karats」シリーズの最新曲として、B’z松本孝弘とコラボした「24karats GOLD LEGACY feat． 松本孝弘」を、30日に配信リリースすることが23日、分かった。

同シリーズは2007年から「混じりけのない本物の輝きを持つ存在であり続ける」というEXILEの揺るぎない意志を象徴してきた楽曲シリーズ。本作で第5弾となり、EXILE名義では15年の「24karats GOLD SOUL」以来、約10年7カ月ぶりの新曲となる。

デビュー24周年のEXILEにしかできない音楽を模索し、ヒップホップをベースにギターによるロックテイストを掛け合わせたサウンドとなった。楽曲の世界観を最大化させるべく、松本との初コラボが実現。EXILE ATSUSHI（45）は「小学生のころから聴いていた方なので、自分の声に松本さんのギターの音が入っているというのはすごく不思議な気持ち。『こういう風に運命が重なる時が来るんだな』と思いました」と大喜び。

続けて「ここまでシリーズ化すると思っていなかった」と明かしつつ、「久々のこういう激しい曲でしたし、『24karats』も10年7カ月ぶり。またこの側面のEXILEを表現できたというのは、年齢もあるかもしれないけど、すごくありがたく感じたし、またこういう曲を作ることができたというのは感動的でもあります」と話した。

松本も「EXILEさんが記念すべき25周年を9月に迎えるとのことで、大きな節目にこうして参加させていただいたことを本当に光栄に思います」とし、「僕なりのアプローチでレコーディングに参加させていただいたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています。DanceableでRockなEXILEをご堪能ください」とコメントした。

さらに、「24karats」シリーズの歴史と軌跡を刻むベストアルバム「24karats GOLDEN BEST」を、5月20日にリリースすることも発表。「GOLD LEGACY」も同作に収録される。