NY株式23日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　46388.77（+811.30　+1.76%）
ナスダック　　　21995.95（+348.34　+1.58%）
CME日経平均先物　53120（大証終比：+130　+0.24%）

欧州株式23日終値
英FT100　 9894.15（-24.18　-0.24%）
独DAX　 22653.86（+273.67　+1.22%）
仏CAC40　 7726.20（+60.58　+0.78%）

米国債利回り
2年債　 　3.829（-0.072）
10年債　 　4.332（-0.048）
30年債　 　4.916（-0.022）
期待インフレ率　 　2.345（-0.041）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（-0.038）
英　国　　4.920（-0.074）
カナダ　　3.519（-0.036）
豪　州　　5.118（+0.094）
日　本　　2.304（+0.035）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝87.59（-10.64　-10.83%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4457.00（-152.60　-3.31%）

ビットコイン（ドル）
71027.19（+2850.46　+4.18%）
（円建・参考値）
1124万7156円（+451370　+4.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ