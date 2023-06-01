ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は８１１ドル高 ナスダックも１．６％の大幅高
NY株式23日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 46388.77（+811.30 +1.76%）
ナスダック 21995.95（+348.34 +1.58%）
CME日経平均先物 53120（大証終比：+130 +0.24%）
欧州株式23日終値
英FT100 9894.15（-24.18 -0.24%）
独DAX 22653.86（+273.67 +1.22%）
仏CAC40 7726.20（+60.58 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.829（-0.072）
10年債 4.332（-0.048）
30年債 4.916（-0.022）
期待インフレ率 2.345（-0.041）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（-0.038）
英 国 4.920（-0.074）
カナダ 3.519（-0.036）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝87.59（-10.64 -10.83%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4457.00（-152.60 -3.31%）
ビットコイン（ドル）
71027.19（+2850.46 +4.18%）
（円建・参考値）
1124万7156円（+451370 +4.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46388.77（+811.30 +1.76%）
ナスダック 21995.95（+348.34 +1.58%）
CME日経平均先物 53120（大証終比：+130 +0.24%）
欧州株式23日終値
英FT100 9894.15（-24.18 -0.24%）
独DAX 22653.86（+273.67 +1.22%）
仏CAC40 7726.20（+60.58 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.829（-0.072）
10年債 4.332（-0.048）
30年債 4.916（-0.022）
期待インフレ率 2.345（-0.041）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（-0.038）
英 国 4.920（-0.074）
カナダ 3.519（-0.036）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝87.59（-10.64 -10.83%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4457.00（-152.60 -3.31%）
ビットコイン（ドル）
71027.19（+2850.46 +4.18%）
（円建・参考値）
1124万7156円（+451370 +4.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ