岡本和真所属のブルージェイズが球団首脳”２トップ”との契約延長発表　ＷＳ進出＆積極補強で評価上々

今季から岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは２３日（日本時間同日深夜）、首脳２トップの人事を発表した。ともに、残り１年契約を残していたアトキンスＧＭとシュナイダー監督が、契約期限が切れる前に、契約延長を結んだ。アトキンスＧＭは、２０３１年までの５年の契約延長を結び、シュナイダー監督は、２０２８年までの２年の契約延長。昨オフ、巨人からポスティング制度を利用し、４年総額６０００万ドル（約９４億円＝契約時のレート）の契約を結んだ岡本は、当面、”アトキンスＧＭ＆シュナイダー監督”の現行体制が維持された環境でプレーすることになる。

大谷翔平投手がエンゼルスからＦＡとなった２０２３年オフに、同投手の獲得に手を挙げるなど、日本球界を含めて積極補強を試みてきたアトキンスＧＭは、昨季ワールドシリーズ進出を果たした末、今オフ、ついに、注目の岡本獲得に成功。「素晴らしい機会を与えてもらったことに感謝し、チームをワールドシリーズに導くため、引き続き努力したい」と広報を通じて、コメントを発表。また、キャンプ１年目の岡本と信頼関係を築き上げているシュナイダー監督は「球団の一員として約２５年を過ごしたことは私の誇りであり、日々の活動に活力を貰っている。優勝を勝ち取る文化を築いていきたい」と意欲を新たにした。